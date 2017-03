Ação antivazamento de capítulos provoca mal-estar na Globo

Giovanna Lancellotti vive Milena em “Sol Nascente” (foto: Globo/divulgação)

Veja a que ponto chegou esse problema de vazamento de capítulos na Globo, algo combatido por alguns dos seus mais importantes setores, mas que muitos já chegaram a considerar como guerra perdida. Para inibir a ação dos contraventores de sempre, foi limitado, ao mínimo necessário, a distribuição dos dois últimos capítulos de “Sol Nascente”, com exibição nos dias 20 e 21 deste mês. Apenas os autores Suzana Pires e Júlio Fisher, claro, os atores envolvidos em cada cena, seus diretores, além de um ou outro nome terão acesso ao conteúdo. Isso gerou um tremendo mal-estar nos demais profissionais da novela que foram proibidos de receber o material. Entre choro e ranger de dentes, a reação dos não contemplados ainda se faz sentir em todos os cantos. Sendo esta ou não a solução, há muito passou o tempo de se tomar medidas drásticas contra isso. Ainda mais se sabendo que se trata de um crime, que a Globo vê acontecer sob os seus olhos.

TV Tudo

Suicídio

Está em franca evolução na Record o plano de abrir outro horário para reprise de novelas, no caso “Os Dez Mandamentos”, às 6 da tarde. Nada tão grave, não fosse a forma como se pretende levar isto à frente.

Senão vejamos

Se nada se alterou nas últimas horas, Marcelo Rezende continuará entrando com o “Cidade Alerta” às 17 horas, para parar às 18h e voltar com ele depois da novela. Nem sei se é correta aplicação do termo, mas como desenho de grade de televisão, isto pode se definir como autofagia.

Nada a ver

Se existir o cuidado de encomendar uma pesquisa, com toda certeza iremos verificar que o público do “Cidade Alerta” não será o mesmo da novela. Como é que vai fazer? Mandar um sair, para entrar o outro e depois voltar o que já estava? Não é assim.

E vamos supor

É de se imaginar a situação do Marcelo Rezende, obrigado a interromper o programa num dia qualquer, por exemplo, na cobertura de uma dessas chuvas de São Paulo e com registros de 15 ou 16 pontos no Ibope. O que ele vai fazer? Mandar o público, interessado em ver aquilo, mudar para o Datena, na Band?

Única saída

Se a intenção dessa reprise vier mesmo a prevalecer, que ela entre depois da exibição completa do “Cidade Alerta” e colada nas novelas que já existem. Aí, sim, será mais coerente.

Troca de cadeira

Nas novas apresentações do “The Voice Kids”, entre exibições gravadas e da fase ao vivo, a cadeira que era usada por Victor e Léo será retirada. Vai ficar só a do Léo.

Chamada do Jornalismo

Nesses últimos dias, o respeitado Alexandre Souza, para quem não sabe, filho do Silvio Luiz, produziu uma nova chamada alertando para o desligamento do analógico, agora com figuras do jornalismo da Record, SBT, e Rede TV!. A primeira delas, reunindo Adriana Araújo, Rachel Sheherazade e Mariana Godoy irá ao ar ainda no decorrer desta semana.

Jogando duro

Emissoras do Simba – Record, SBT e Rede TV! – definiram o próximo dia 29, como prazo limite para tirar o sinal das operadoras, se elas não concordarem pagar por ele. Briga boa. Só resta saber no que isso vai dar. Do jeito que o problema está colocado e ninguém vier a roer a corda, é bem grande a chance de todos saírem perdendo.

Convocado

Luigi Lorenzo, filho do César Filho, foi convocado para disputar um campeonato com as seleções do Barcelona do mundo inteiro. A competição começa no dia 8 e os jogos serão realizados no centro de treinamento do clube, no município de Sant Joan Despí.

Nova série

O canal Universal marcou para o dia 9 de abril a estreia da série “171 – Negócios de Família”. A história gira em torno de 3 gerações de uma mesma família, que é formada por homens trambiqueiros. O elenco reúne Felipe Folgosi, Norival Rizzo, Giovani de Lorenzi e Samya Pascoto, entre outros.

Ao trabalho

Duca Rachid e Thelma Guedes participaram de uma reunião na Teledramaturgia da Globo na última quinta-feira. As duas foram autorizadas a trabalhar na sinopse de uma novela, mas ainda não podem falar nada sobre ela. Nem do que irá tratar e do horário cogitado para ir ao ar.

Bate – Rebate

Terminando “O Rico e Lázaro” na Record, Dudu Azevedo vai fazer o filme “Carne Fria”, suspense do diretor Marcos Pimenta.

Francenildo Santos Costa, pivô da queda de Antonio Palocci do governo Lula, será o convidado do “Conversa com Roseann Kennedy”, às 21h30, na TV Brasil.

Na Rede TV!, o “Operação de Risco” troca o cenário virtual por físico, já a partir das gravações desta sexta-feira.

O “Estrelas”, da Angélica, vai preparar uma série de programas temáticos para comemorar seus 11 anos no ar em abril.

“Nas veias do tráfico” é a nova série do “Jornal da Record” que começa ser exibida nesta segunda-feira...

...Trabalho do repórter Luiz Carlos Azenha, sobre a principal rota de entrada de drogas e armas no Amazonas.

Agora sim. O retorno de Silvio Santos, das férias nos Estados Unidos, deve acontecer no próximo final de semana.

Ainda sem ele, Patrícia Abravanel é esperada no SBT para gravar os primeiros pilotos do “Show do Milhão...

... Ainda não existe uma data definida para o programa.

Vai ser instrumental a abertura da novela “O Rico e Lázaro” na Record.

C´est fini

O ministro da Cultura, Roberto Freire, vai receber Paulo Goulart Filho e o diretor Bruno Azevedo, nesta segunda-feira, em Brasília, para uma conversa sobre um filme da história de Lampião. Está tudo ainda no começo. O apoio do governo, através dos meios competentes, será necessário para a sua realização.

Então é isso. Mas amanhã tem mais. Tchau!