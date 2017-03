Confira 10 dicas para ajudar na escolha de uma casa comercial para alugar

O setor de aluguel comercial em Curitiba está aquecido. A diretora da Senzala Imóveis, Augusta Coutinho Loch, diz que nos dois primeiros meses do ano o incremento nas buscas de casa comercial para locação foi de 20%, na comparação com o mesmo período do ano passado. “São empresas que estão saindo do imóvel atual para compartilhar o espaço de trabalho numa casa comercial, profissionais que vão ingressar na área do empreendedorismo ou empresas de prestação de serviços que querem unificar as unidades, com o objetivo de reduzir custos”, descreve.

De acordo com Augusta, o perfil de casa comercial para alugar mais procurado é de 150 a 200 m² privativos, tamanho difícil de encontrar num conjunto comercial, às margens das vias principais de Curitiba, com valor de aluguel mensal de até R$ 5 mil. A diretora da Senzala Imóveis esclarece as dúvidas mais recorrentes e fornece as principais recomendações para a escolha da casa comercial para alugar.

1. Analise a estrutura da casa comercial, especialmente quanto ao estado de conservação geral do imóvel e das instalações elétricas e hidráulicas.

2. Dimensione bem o espaço disponível e o número de pessoas que vão ocupar a casa comercial para evitar o aluguel comercial de uma área maior do que a necessária ou o contrário. Lembre-se que para reformas é necessário solicitar o alvará da prefeitura.

3. Fique atento à segurança! Verifique se a casa comercial tem central de alarme, grade ou portão eletrônico. Analise a viabilidade da contratação de vigilância monitorada e, definido o aluguel comercial em Curitiba, não esqueça de trocar todas as fechaduras ao entrar no imóvel.

4. Para a realização das atividades no ramo do empreendedorismo que você escolheu é necessária a sala de reunião? Leve isso em conta para definir o aluguel comercial, ainda mais se for em Curitiba.

5. Fique atento ao prazo do contrato do aluguel comercial. Em Curitiba, a Senzala Imóveis trabalha com o prazo mínimo de 1 ano e máximo de 4 anos para ocupar a casa comercial, passível de renovação.

6. Para o aluguel comercial em nome de pessoa jurídica, o fiador deve ser pessoa física. Mediante análise de cadastro, é possível que o sócio seja o fiador da casa comercial. Requisitos: que a renda seja três vezes maior do que o valor da locação e que ele tenha imóvel em seu nome (livre e desembaraçado). Também é possível usar seguro-fiança e título de capitalização.

Estacionamento

7. Se houver necessidade de estacionamento na casa comercial, verifique a existência de vagas internas, ainda que poucas, para evitar custos extras. Avalie com rigor a importância do estacionamento, pois, isso impacta no valor da locação.

8. É proprietário e quer agregar valor ao aluguel comercial em Curitiba? Pense na possibilidade de transformar a área de jardim em estacionamento e de instalar uma central de alarme. Autorize a adequação do imóvel para a atividade para a qual se dará a locação e substitua o piso atual por um frio, de preferência porcelanato. É importante que a limpeza esteja em dia!

Alvará

9. Dica importante para quem quer ingressar na área do empreendedorismo: antes dos imóveis, vem o alvará. Selecionada a casa comercial que deseja, solicite a indicação fiscal do IPTU e consulte a Guia Amarela para verificar junto à prefeitura as atividades que podem ser realizadas no local para liberação do alvará.

10. Ainda quanto ao alvará para aluguel comercial, não esqueça de consultar a Guia Azul para confirmar se a atividade comercial está liberada naquele local, antes de assinar o contrato de locação. É de responsabilidade do inquilino o alvará, por isso, se houver necessidade de rescisão contratual em função de negativa, ele terá que pagar a multa.