O deputado estadual Ney Leprevost (PSD) cobrou ontem da direção da Assembleia Legislativa providências contra a divulgação de holerites falsos de parlamentares que estariam sendo usados para atingir a candidatura do deputado Chico Brasileiro (PSD) à prefeitura de Foz do Iguaçu (região Oeste). Segundo ele, esses falsos holerites estariam sendo divulgados de forma distorcida para induzir os eleitores a acharem que os parlamentares recebem salários muito acima do verdadeiro, somando verbas de gabinete aos vencimentos dos deputados.

Mentira

O presidente da Assembleia, deputado Ademar Traiano (PSDB), confirmou ter recebido vários e-mails de eleitores indignados com os salários atribuídos aos parlamentares. “É chegada a hora de acabar com essas mentiras deslavadas”, criticou o tucano, lembrando que o salário mensal dos deputados é de R$ 25,8 mil e que os demais valores são referentes a verbas para custear despesas do mandato e o pagamento de salários de assessores.

Poderes

Traiano embarca hoje Brasília para uma série de reuniões políticas. Ele deve se encontrar com o presidente da Câmara Federal, Rodrigo Maia (DEM/RJ) e com o presidente do Senado, Eunício Oliveira. E na sexta-feira, ainda dependendo de confirmação, com o presidente da República, Michel Temer. Também terá um encontro com o ministro das Comunicações, Gilberto Kassab.

Rede

Segundo Traiano, a pauta principal da viagem é a PEC 47, que aumenta os poderes dos legislativos estaduais, que será discutida com os presidentes da Câmara, do Senado e que é apoiada por todos os presidentes de Assembleia. Com Kassab, Traiano deve conversar sobre as televisões das assembleias legislativas de todo o país. “O objetivo”, segundo Traiano, “é a unificação e padronização, “para que todos os legislativos estaduais tenham um canal aberto com a população, 24 horas por dia”.

Licitação

O Ministério Público apresentou nova denúncia contra o ex-prefeito de Foz, Reni Pereira (PSB), o ex-presidente da Fundação Municipal de Saúde entre 2013 e 2014, um assessor jurídico do município e um empresário por contratação com dispensa irregular de licitação. Segundo o MP, os quatro denunciados teriam acordado ilicitamente a contratação de uma empresa para prestação de serviços para a fundação, ao custo de R$ 357,9 mil. A investigação constatou também que houve superfaturamento nos preços cobrados pela contratada – como no caso de perícias que, em valores de mercado, custam R$ 20, mas foram feitas por R$ 555.

Aluguel

A prefeitura de Curitiba prevê que gastar R$ 24 milhões este ano com alugueis de prédios que abrigam secretarias de governo, centros municipais de educação infantil (CMEI) e demais órgãos da administração pública que não têm sede própria. O valor foi informado em resposta a um questionamento do vereador Cristiano Santos (PV). Entre os imóveis listados na resposta encaminhada, os valores partem de R$ 1.006,76, pagos pelo prédio que abriga a Unidade de Saúde Umbará, localizada na Rua Nicola Pelanda, à R$ 275.606,40, pelo espaço no Edifício Delta, que abriga o centro administrativo do executivo municipal, localizado na Rua João Gualberto.

Contrato

Chamou a atenção do vereador também, pelo tempo de contrato o caso do imóvel locado para a Secretaria Municipal de Meio Ambiente, utilizado pela Limpeza Pública, desde 1994 e hoje com valor de locação mensal de R$ 6.987,33. O mesmo acontece com o prédio onde está instalada a Secretaria Municipal de Abastecimento, locado desde 1996, que recolhe por mês, segundo o último contrato firmado, R$ 24.141,61.