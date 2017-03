Folha terá debate sobre políticas de ciência e inovação

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A Folha de S. Paulo promoverá no próximo dia 29 (quarta-feira) um debate sobre as políticas de ciência e inovação no Brasil. O evento marca o lançamento de "Um Aprendiz de Quixote" (Verbena Editora), autobiografia do físico Rogério Cezar de Cerqueira Leite, que é membro do Conselho Nacional de Ciência e Tecnologia e do conselho editorial do jornal. Além do autor do livro, participarão do debate Luiz Davidovich, presidente da Academia Brasileira de Ciências), Helena Nader, presidente da Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência), e José Goldemberg, presidente da Fapesp (Fundação de Amparo à Pesquisa de São Paulo). A mediação será de Marcelo Leite, colunista da Folha. Após o debate, haverá sessão de autógrafos. O evento acontece a partir das 19h no auditório do jornal (al. Barão de Limeira, 425, São Paulo). As inscrições são gratuitas e podem ser feitas no site eventos.folha.com.br.