(foto: Divulgação)

Dia 19 de março (domingo), das 11 às 21h, acontece o lançamento oficial do Motor Show 2017. O evento, que acontece no Hard Rock Cafe Curitiba, traz um misto de atrações como exposição de carros e motos customizados (dos mais variados modelos, tipos e estilos), música, barbearia, performances, tatuagem e muito mais. O mundo da cultura custom envolvido no lançamento das edições de 2017 do maior parque de diversões a motor do Brasil. Haverá atrativos dentro e fora do Hard Rock Cafe. Um dos atrativos será a exposição de Custom Cars & Bikes, que terá 100 expositores entre carros e motos customizados. No terceiro andar do Hard Rock Cafe, também conhecido como 3Floor, haverá shows com bandas locais (Gui Guimarães, Motor Show Jam e Zé Rodrigo), além da Kustom Kulture Experience com a participação da Grilo Gringo Custom House com barbearia, estúdio de tatuagem e design de camisetas, além de customização (ao vivo) de carrinhos em miniatura com o artista Sandro Stremel. Haverá ainda presença do Espaço Diecast com miniaturas de coleções especiais. No 2º andar haverá exposição da fotógrafa Mel Gabardo com registro de fotos inéditas da viagem ao maior deserto de sal do mundo, o Salar do Uyuni, com carros Hot Rods.

Volvo Híbrido

A Volvo traz pela primeira vez ao Brasil um de seus modelos híbridos, o XC90 T8, utilitário esportivo com quase cinco metros de comprimento e potência combinada de 407 cavalos. O carrão já está disponível na rede de revendas em duas versões, Inscription e Excellence, com preços entre R$ 456.950 e R$ 519.950.