Liga Paranaense faz 70 anos

(foto: Franklin de Freitas)

A Liga Paranaense de Combate ao Câncer, mantenedora do Hospital Erasto Gaertner, completou 70 anos de existência. A instituição, fundada em 8 de março de 1947, deu seus primeiros passos em casarões improvisados, onde os médicos atendiam pacientes pobres. Hoje, é a mantenedora de um dos cinco maiores hospitais oncológicos do país, referência em tecnologia avançada para o tratamento do câncer. Para comemorar, a Opera Orchestra Curytiba se apresentará, no dia 26 de março, no Teatro Positivo, em um grande concerto com toda a bilheteria revertida ao Hospital Erasto Gaertner.