Três Armazéns e um Sacolão da Família fecham na próxima semana

(foto: Divulgação/SMCS)

Os Armazéns da Família de Curitiba estão passando por reformas. Em decorrência de melhorias, as unidades da Vila Sandra (CIC ), Capão Raso e Monteiro Lobato (Tatuquara ) estarão fechadas de segunda (20/03) a sexta-feira (24/03). Os serviços incluem pintura externa e interna, além de reparos na parte elétrica.

Segundo Ivone Aparecida de Mello, diretora da unidade de Abastecimento Social da Secretaria Municipal de Abastecimento, as 33 unidades dos Armazéns não tiveram manutenção adequada nos últimos anos e, por isso, passam por reparos. Ela prevê que, até 21 de abril, todos os pontos deverão estar renovados.

Sacolão

Por conta dos trabalhos no Armazém da Família Monteiro Lobato, o Sacolão anexo também ficará fechado. “A unidade que vende hortifrutigranjeiros a preço único reabre no dia 28 de março”, informa José Carlos Koneski, diretor do Departamento de Unidade de Abastecimento da secretaria, responsável pelos Sacolões da Família da Prefeitura.

Veja quais armazéns e sacolão estarão fechados e as melhores alternativas:

Armazém Vila Sandra (CIC )

Fechamento: de 20 a 24 de março

Reabertura: 25 de março

Alternativa mais próxima: Armazém da Família Caiuá, Rua Maria Lúcia Locher de Athayde, 7.954, próximo ao Parque dos Tropeiros, na CIC

Armazém do Capão Raso

Fechamento: de 20 a 24 de março

Reabertura: 25 de março

Alternativa mais próxima: Armazém da Família Pinheirinho, Avenida Winston Churchill, 15, no Terminal de Ônibus Pinheirinho, no Pinheirinho

Armazém Monteiro Lobato (Tatuquara)

Fechamento: de 20 a 24 de março

Reabertura: 25 de março

Alternativa mais próxima: Armazém da Família Tatuquara, Rua Ernesto Germano Francisco Hannemann, 216, Jardim da Ordem, no Tatuquara

Sacolão Monteiro Lobato (Tatuquara)

Fechamento: 21 a 25 de março

Reabertura: 28 de março

Alternativa mais próxima: Sacolão da Família Caiuá, Rua Maria Lúcia Locher de Athayde, 7.954, ao lado do Armazém da Família