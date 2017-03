Manhã especial com literatura fantástica na Casa do Poeta

(foto: Reprodução/ Facebook)

A manhã deste domingo (19/03) será especial na Casa do Poeta, na Feira de Artesanato do Largo da Ordem. É que a escritora paranaense Dione Mara Souto da Rosa, de 52 anos, participará de uma “Manhã de Autógrafos” a partir das 10 horas, lançando ainda oficialmente seu romance, “Luar de Sangue”, e divulgando outras 12 antologias das quais participou, em sua maioria de literatura fantástica.



Nascida em Ponta Grossa, na região dos Campos Gerais, a escritora e advogada é licenciada em Letras/Português fez Mestrado na área de Teoria Literária. Ela ainda é integrante da Academia de Letras José de Alencar, ocupando a cadeira 21, cujo patrono é Uriel Tavares, e dá aulas de literatura e gramática na Universidade Positivo da Maturidade.



A carreira como literata, relata a própria Dione, tive início em 2004. Embora ela escrevesse desde a adolescência, foi no ano referido que ela decidiu publicar seus poemas em forma de versos livres, resultando na obra “O Sétimo Portal”. Em seguida, publicou ainda um livro de sonetos (“O Segredo da Rosa”), sendo laureada em alguns concursos literários e participando de algumas antologias poéticas e góticas.



“Todavia, a literatura fantástica sempre teve muito peso na minha criatividade. Assim sendo, fui selecionada em várias antologias de contos fantásticos em São Paulo e, mais tarde, comecei a escrever romances e resultou na publicação de repercussão, que foi o 'Luar de Sangue'”, explica a escritora. “Eu sou estudante de mitologia e toda a minha temática abrange mitos e lendas. Gosto de mesclar mitologia com histórias da minha criatividade. Tenho especial interesse em literatura sobre vampiros, lobisomens e seres sobrenaturais, e sou entusiasta da mitologia celta, hindu e maia, além de adorar histórias sobre o nosso folclore”, complementa.



Ao longo da trajetória, Dione já publicou mais de 35 trabalhos entre poemas, antologias, e-books, contos, romances, artigos literários em revistas eletrônicas e periódicos. Além disso, ela escreve mensalmente para a Revista "Conexão Literatura".



“Eu espero todos que puderem ir à feira no domingo e conferir os trabalhos”, finaliza Dione.