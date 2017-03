Playboy divulga primeira foto da filha de Datena

(foto: Instagram)

A Revista Playboy divulgou a primeira foto do ensaio de fotos com Letícia Wiermann, que vai estampar a capa da edição de março "O outono está chegando e vem trazendo a espetacular Leticia Datena em um ensaio saboroso como um bom vinho", disse a revista no perfil oficial no Instagram.

Na foto, Letícia ainda revela a tatuagem de estrela de David que tem ao lado esquerdo, abaixo do seio. A mensagem da publicação, que relaciona o ensaio com vinho, tem uma razão: as fotos de Letícia foram feitas em uma vinícola no Sul do Brasil. A filha de Datena, que está com 30 anos, já havia sido convidada para posar nua em outras ocasiões e disse o que a motivou a aceitar o convite desta vez: "A revista já tinha me convidado algumas vezes, na primeira eu tinha 18 anos, mas nunca achei interessante sair na capa. Com essa nova equipe, as coisas se encaixaram e eu aceitei". Letícia já trabalhou como repórter do "Domingão do Faustão", da Globo, e passou dois anos como apresentadora do Fox Sports. Ela deixou o canal após a Olimpíada do Rio, em 2016, para investir em projetos internacionais