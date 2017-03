Vídeo de pombos sendo triturados com cevada não é no Brasil

(foto: Reprodução)

Depois da operação Carne Fraca revelar um esquema de propina, com a venda de carne estragada e adulterada, voltou a circular nas redes sociais um vídeo que mostra pombos sendo triturados junto com grãos em uma máquina.



O boato, espalhado em Facebook, Twittere e Whatsapp diz que as imagens são da moagem de cevada em uma fábrica de cerveja da Ambev, dona das marcas Skol, Brahma e Antarctica, no Brasil. Mas apesar de verdadeiro, o vídeo não tem ligação nenhuma com a Ambev.

As imagens já haviam circulado na internet no ano passado, após serem divulgadas pela imprensa britânica. Segundo o "The Sun" e o "The Mirror", o vídeo foi feito numa panificadora, na cidade de Kazan, na Rússia. Um trabalhador da fábrica teria feito as imagens.



Em nota, a Ambev confirmou que o vídeo não tem qualquer relação com a empresa. "Este é mais um caso de notícia falsa viralizada nas redes sociais. A Ambev se sente ofendida em ter seu nome relacionado a tamanha mentira divulgada de

maneira irresponsável", diz a empresa, na nota.