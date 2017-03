Tite treinará seleção brasileira com apenas 14 convocados nesta segunda

SÉRGIO RANGEL SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A seleção vai contar apenas com 14 jogadores no primeiro dia de preparação para o confronto contra o Uruguai, quinta-feira (23), em Montevidéu, pelas eliminatórias da Copa do Mundo da Rússia. O primeiro treino da equipe será no CT do Corinthians na tarde desta segunda-feira (20). Principal jogador da equipe nacional, Neymar só chegará em São Paulo na terça-feira (21), mesmo dia do embarque da delegação para a capital uruguaia. O primeiro a se apresentar foi Marcelo, que chegou no final da manhã deste domingo no hotel que abriga o time em Guarulhos. Até o final de domingo, pelo menos mais nove atletas vão se apresentar ao técnico Tite. "O importante é estar aqui na seleção. Vamos trabalhar forte nesta segunda independente do número de atletas", disse o volante Casemiro, ao entrar no início da noite de domingo na concentração. Tite chamou 23 jogadores para os confrontos da seleção neste mês. Convocado para substituir Douglas Costa, Dudu vai encontrar os companheiros de seleção na manhã de segunda (20). Além de Neymar, o goleiro Alisson e o lateral Daniel Alves vão desembarcar em São Paulo somente no começo da manhã de terça. Tite quer ensaiar o time titular na terça, mas vai aguardar a apresentação de todos os convocados para definir a programação. Líder das eliminatórias, com 27 pontos, o time praticamente se classifica para o Mundial de 2018 com uma vitória nesta quinta. Os uruguaios estão em segundo, com 23 pontos. O torneio ainda tem seis rodadas. No dia 28, a seleção enfrentará o Paraguai, no Itaquerão. Será o retorno de Tite ao estádio. Desde que assumiu o comando da seleção, o treinador coleciona uma sequência de sete vitórias. O chefe da deleção brasileira será o presidente do São Paulo, Carlos Augusto de Barros e Silva, o Leco.