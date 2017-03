(foto: Franklin de Freitas)

O ex-senador e presidente estadual do PDT, Osmar Dias, iniciou na semana passada uma série de viagens pelo Estado para preparar sua pré-candidatura ao governo para as eleições de 2018. Osmar esteve em Arapongas (região Norte) onde ouviu reivindicações de empreendedores na 11° Feira de Móveis do Estado do Paraná (Movelpar) e visitou o prefeito Sérgio Onofre. “O nosso objeto é ouvir as pessoas e conhecer os anseios da população. Esse diálogo servirá de base para a construção de uma proposta de futuro para o estado, com uma agenda afirmativa, transparente, coerente e moderna”, explicou o pedetista. Também foi recebido por lideranças de Umuarama (Noroeste).

Agenda

O ex-senador diz já ter programada uma agenda de trabalho para todo o ano, incluindo visitas a lideranças, seminários, feiras e congressos. “Nesse momento, o que o Paraná mais precisa é de um diálogo franco e aberto, discutindo as reais necessidades da população que podem gerar o crescimento econômico sem esquecer o desenvolvimento social”, afirma.

No páreo

Osmar não costuma comentar pesquisas, mas seus aliados consideraram positivo o resultado do levantamento da Paraná Pesquisas, onde ele aparece em empate técnico nas intenções de voto para o governo entre os eleitores de Curitiba, com o secretário do Desenvolvimento Urbano, Ratinho Jr (PSD) e o senador Roberto Requião (PMDB). “Ao contrário de Ratinho Jr e Requião, Osmar está afastado da política há sete anos, tendo disputado a última eleição em 2010, e mesmo assim ainda é bem lembrado pelo eleitor curitibano”, destaca o líder do PDT na Assembleia Legislativa, deputado Nelson Luersen.

Consórcio

O Tribunal de Contas do Estado (TCE-PR) julgou irregulares as contas de 2013 do Consórcio Metropolitano de Saúde do Paraná (Comesp), que abrange 23 municípios da Região Metropolitana de Curitiba. Os ex-gestores do consórcio Francisco Luis dos Santos, José Antônio Camargo e Loreno Bernardo Tolardo, ex-prefeitos de Fazenda Rio Grande, Colombo e Quatro Barras, respectivamente, receberam, individualmente, uma multa de R$ 1.450,98 e duas de R$ 725,48, totalizando a sanção a cada um deles em R$ 2.901,94.

Sem registro

A desaprovação das contas ocorreu devido a irregularidades como as diferenças detectadas entre as transferências relacionadas nos demonstrativos dos consórcios e os registros dos repasses dos municípios; a existência de recursos com saldos a descoberto, entre outras. Os municípios de Araucária, Colombo, Quatro Barras, Pinhais e São José dos Pinhais registraram repasses ao Comesp de R$ 107.104,54, R$ 229.334,52, R$ 230.145,51, R$ 254.292,37 e R$ 288.801,25, respectivamente. Mas esses montantes não constam nos demonstrativos de valores arrecadados pelo consórcio.



Prazo final

As entidades da administração direta, autarquias, fundações e fundos que integram a esfera municipal têm até o próximo dia 31 de março para entregar a prestação de contas anual relativa ao exercício de 2016. O alerta foi dado pelo titular da Coordenadoria de Fiscalização Municipal (Cofim) do TCE, Ednilson da Silva Mota, durante a abertura do seminário “Prestação de Contas Anual”. Outro alerta de Mota foi quanto ao prazo final para entrega da prestação de contas anual (PCA) das empresas públicas, de economia mista e consórcios da esfera municipal, que é dia 30 de abril. Por sua vez, 2 de maio é o limite para a abertura do envio de dados econômicos, financeiros e orçamentários relativos ao mês de janeiro e ao ano de 2017.