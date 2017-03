Cultos à estação das folhas caindo acontecem em Curitiba

Nesta segunda-feira (20), às 7 horas e 29 minutos, teve início o outono, estação marcada pelo equilíbrio entre a noite e o dia, a redução gradativa das temperaturas. Em outros tempos, a data era marcada por celebrações diversas, muitas de conotações religiosas, outras com caráter meramente social, ressaltando o fato de a vida cotidiana ser diretamente afetada pela natureza e as mudanças climáticas.

Hoje com a modernização da sociedade, muitas dessas tradições se perderam. Ainda assim, algumas culturas resistem ao tempo e ainda celebram a transição das estações, os equinócios (períodos do ano em que a Terra é iluminada igualmente nos dois hemisférios) e os solstícios (períodos em que a Terra é iluminada de maneira desigual nos hemisférios).

Em Curitiba, por exemplo, as festividades tiveram início já no sábado, quando ocorreu o “Kainapi Equinócio de Outono – Barquisimeto”. A tradição, originária do Chile e promovida por aqui pela instituição Condor Blanco, honra a estação que se inicia e a energia que ela entrega, ensinando a viver ao “Ritmo da Natureza Externa” para “maior entendimento de nossa natureza interna”.

Já na noite desta segunda, das 19 horas às 20h30, será vez da terapeuta holística Neidi Metz vir à Capital para realizar atendimentos focados no xamanismo e cura ancestral. O evento, que está sendo organizado pelo Instituto A Tenda, está com ingressos a venda por R$ 30 para aqueles que quiserem participar da roda. O evento acontecerá na Rua Fernando Amaro, 60, no Alto da XV, na sede do instituto.

Por fim, amanhã acontecerá o “Curitiba Thelema Fest - Equinócio de Outono”, no Saint Patrick Pub”, na rua Rua Professor Fernando Moreira. A frase “Faze o que tu queres há de ser tudo da Lei”, eternizada na voz de Raul Seixas e que é parte da Lei de Thelema, desenvolvida em 1900 por Aleister Crowley.