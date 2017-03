Servidor de prefeitura do PR é demitido após brincar com escultura de vaca

Redação Bem Paraná com portal Tá no Site

20/03/17

O chefe de divisão de Vigilância em Saúde e Saneamento da prefeitura de Quatiguá, Thiago Correia, foi demitido do seu cargo após duas imagens viralizarem nas redes sociais onde aparece ajoelhado simulando mamar na teta de uma escultura de vaca exposta no estacionamento de um restaurante em Carambeí, nas margens da rodovia PR-151, nos Campos Gerais. O decreto de exoneração foi publicado na terça-feira, 14, e assinado pelo prefeito interino Chrystian Reis Galvão Coser.

Thiago Correia conversou com a reportagem da Tribuna do Vale e lamentou o ocorrido. O ex-servidor disse que estava arrependido e reconheceu que o que chamou de “brincadeira” entre amigos foi de extremo mau gosto. “Estou sofrendo com tudo isso que aconteceu. Não deveria ter feito aquilo. Além de perder o meu emprego ainda causei constrangimento para companheiros”, disse Correia.

