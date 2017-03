Novo disco de Chuck Berry será lançado postumamente

(foto: Reprodução)

Fãs do mundo inteiro se animaram com o anúncio de um novo disco de Chuck Berry, em outubro do ano passado. Intitulado 'Chuck', este é o primeiro trabalho de estúdio da lenda do rock'n roll em 38 anos.

Mas após a morte do músico no último dia 17, a família de Berry fez uma publicação no facebook anunciando que o novo disco será lançado pelo selo Dualtone Records, e que mais detalhes sobre o álbum e as novas músicas serão divulgados nos próximos dias.

Com músicas inéditas, escritas, gravadas e produzidas pelo próprio guitarrista, 'Chuck' é o primeiro disco de Berry desde 'Rock It', de 1979. A obra foi gravada com a banda de apoio de Berry, que inclui os filhos Charles Berry Jr, na guitarra, e Ingrid Berry, na gaita, além do baixista Jimmy Marsala, o pianista Robert Lohr e o baterista Keith Robinson.