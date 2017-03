Paula Fernandes vem a Curitiba neste sábado

(foto: Divulgação)

Destaque feminino dentro do cenário sertanejo, a cantora Paula Fernandes leva toda sua energia para o palco do teatro Guaíra, em Curitiba, no dia 25/03. A viagem, que começa pela noite, segue pela madrugada e encerra ao amanhecer, transporta todos por um repertório de inéditas e sucessos, minunciosamente pensado para o DVD que dá nome à turnê, gravado em São Paulo. “Não Precisa”, “A Paz Desse Amor”, “Olhos de Céu”, “Amanhecer” e “Piração”, estão entre as escolhas do repertório.

Com cenário formado, principalmente, por paineis de LED, que promete projetar para quem assiste uma extensão da cantora dentro do palco, permite que as luzes se mesclem a diversas imagens, todas relacionadas aos três blocos do show. A intenção é permitir que o público viva cada momento, sinta as mesmas emoções de Paula dentro da magia deste espetáculo. Cada acorde, nota e música cantada com o timbre característico e marcante da artista torna a viagem pelo tempo ainda mais real, mesclada a explosão de cores.

A direção do projeto está a cargo de Raoni Carneiro, que acumula trabalhos como o “Show da Virada”, “Especial Roberto Carlos” e “Criança Esperança”, da Rede Globo, além de produções com Sandy, Capital Inicial, entre outros artistas. “É sempre uma alegria estar em perto dos meus fãs em Curitiba. São apresentações recheadas de carinho. Estou muito feliz em dar continuidade à turnê agora em 2017. A proposta é a mesma e o público vai poder ver ao vivo um pouco do que foi aquela noite incrível. Espero que todos curtam esse momento comigo”, conta Paula.

Paula Fernandes é uma das principais artistas da atualidade, sendo referência dentro do segmento sertanejo, acumulando números importantes e colecionando recordes. São mais de 4,5 milhões de discos vendidos, fez dez turnês internacionais e emplacou 15 músicas em trilhas de novelas e duas em filmes.