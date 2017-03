Suspensão da compra de carne brasileira será 'desastre', diz Maggi

MAELI PRADO BRASÍLIA, DF (FOLHAPRESS) - O ministro da Agricultura, Blairo Maggi, afirmou nesta segunda-feira (20) que se os importadores pararem de comprar carne brasileira por causa da Operação Carne Fraca será "um desastre" e que "torce e reza" para que isso não aconteça. "Desastre. Com toda a certeza um desastre, porque a China é um grande importador nosso, a Comunidade Europeia, além de ser nosso segundo ponto de exportação, é nosso cartão de visitas. Quem vende para a Europa vende para todo o mundo. Eu torço, eu rezo, eu penso, eu trabalho para que isso não venha a acontecer". Segundo o ministro, as exportações de carne somam cerca de US$ 15 bilhões por ano. "Qualquer perda significa muito dinheiro", disse. "Não estamos preocupados somente com a balança comercial. Esse setor emprega 6 milhões de pessoas". De acordo Maggi, a cada semana o ministério dará entrevista à imprensa para dizer em quais plantas a avaliação da pasta foi feita. "Se houver irregularidade, haverá interdição". Questionado sobre se as empresas estão realizando embarques de exportações já acertadas para outros países nos últimos dias, o ministro declarou que o momento é de cautela. "Eu pessoalmente não faria embarques nesses dias até se saber o que vai acontecer, principalmente com China", disse.