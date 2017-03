A operação “Carne Fraca”, deflagrada pela Polícia Federal na última sexta-feira para combater fraudes na fiscalização e comercialização de carnes por parte de frigoríficos e auditores sanitários dominou as discussões da sessão de ontem da Assembleia Legislativa. Praticamente todos os deputados que utilizaram a tribuna da Casa criticaram a ação da PF, que segundo eles, teria cometido excessos ao dar a entender que toda a cadeia de produção da carne no País estaria cometendo irregularidades.

Tiro no pé

Um dos mais exaltados foi o líder do governo, deputado Luiz Cláudio Romanelli (PSB). Afirmando ser empresário do setor de transporte e “filho de açougueiro”, Romanelli afirmou que o País deu um “tiro no pé” ao transformar a operação em um espetáculo midiático que só beneficiará os concorrentes estrangeiros. “O diretor geral da PF em Brasília deveria pedir desculpas ao País. Devia responder por improbidade por gastar dinheiro público em uma ação completamente despropositada”, defendeu o líder governista.

Sensacionalismo

Em uma situação pouco comum, a crítica à operação “Carne Fraca” uniu o líder do governo aos da bancada de oposição, deputado Tadeu Veneri (PT). O petista também criticou o “sensacionalismo” como o caso vem sendo tratado pela mídia e alertou para as consequências das denúncias para a economia do País. Já o líder do PDT, deputado Nelson Luersen, condenou a “generalização” das denúncias, afirmando que mais de 90% do setor da indústria da carne no Brasil trabalha de forma séria, cumprindo com todas as normas técnicas.

Rastros

O deputado Guto Silva (PSD) disse apoiar ações de fiscalização, mas fez um alerta para os prejuízos enormes – inclusive no mercado externo – para a cadeia de agronegócios em função de fatos isolados, de atitudes praticadas por alguns. O presidente da Comissão de Agricultura, Pecuária, Pedro Lupion (DEM), classificou de “irresponsável” a forma como os resultados da operação da PF foram anunciados. “Quem conhece sabe que temos um sistema de rastreabilidade que garante a qualidade da carne. São casos isolados”, garantiu.

Cara a cara

Diante da “guerra de versões” entre a administração do atual prefeito Rafael Greca (PMN) e do antecessor e ex-prefeito Gustavo Fruet (PDT) a respeito da situação das contas do município, a vereadora Noêmia Rocha (PMDB) fez ontem uma proposta inusitada na Câmara de Curitiba. Defenderu uma “acareação pública” entre os dois. Segundo a peemedebista, seria uma forma de resolver de vez a polêmica entre Greca e Fruet, que se intensificou nos últimos dias em razão da greve do transporte coletivo.

Cargos

O vereador de Fazenda Rio Grande, Professor Marlon (Pros) tentou propor um projeto de emenda à Lei Orgânica do município para obrigar parlamentares eleitos pela cidade que ocuparem cargos no Executivo a renunciarem a seus mandatos. Segundo ele, porém, a maioria dos parlamentares que havia apoiado inicialmente a proposta, voltou atrás e retirou as assinaturas. Conforme o regimento da Casa é preciso assinatura de pelo menos um terço dos vereadores, para que o documento possa ser protocolado.

Descrença

“A função de um vereador é a de fiscalizar o Executivo. Não há fiscalização se o vereador estiver ligado a um cargo dentro da Prefeitura. Vivemos um momento da descrença política, por isso é imprescindível adoção de medidas que moralizem essa Casa de Leis. Não podemos permitir que os interesses públicos se igualem aos interesses privados”, defendeu Marlon.