Zum Zum Brasil reúne nomes da música brasileira em Curitiba

(foto: Divulgação)

O verão chegou ao fim, mas Curitiba será palco para a primeira edição do “Zum Zum Brasil”, que traz para a cidade grandes nomes da música brasileira para comandar o festival oficial da saideira do verão. Com realização da DC Set, no sábado, dia 25 de março, Wesley Safadão, Anitta e Dennis DJ se revezam no suntuoso palco da Pedreira Paulo Leminski (R:João Gava,970). Os portões abrem às 16horas e os shows têm início, a partir das 19h45.

“Nosso objetivo é proporcionar à cidade de Curitiba um festival de fechamento do verão, que aconteça anualmente na Pedreira Paulo Leminski, sempre com grandes atrações nacionais”, afirma Helinho Pimentel, vice-presidente de operações do grupo DC Set.

Destaque na cena pop atual, Anitta será a primeira atração a subir no palco. No repertório, sucessos de sua carreira como “Show das Poderosas”, “Não Para”, “Meiga e Abusada”, canções recentes do CD Bang, como "Deixa Ele Sofrer", a homônima “Bang” e “Essa Mina é Louca”, todas sucessos de visualizações no YouTube. Bang (2016) é o terceiro álbum da cantora, que sucede "Anitta" (2013) e "Ritmo Perfeito" (2014). No álbum, Anitta traz parcerias com Nego do Borel, Vitin, Cone Crew Diretoria, Jhama e Dubeat.

Logo após Anitta, será a vez de Wesley Safadão, um dos maiores artistas do momento no Brasil, animar o público com seus sucessos, que estão na cabeça da galera. Com seu forró marcante e a frase “Vai Safadão”, que já virou marca registrada, o cantor irá agitar o público nesta grande festa.

O repertório do show traz momentos de romance, volta por cima, balada e sofrência. O forrozeiro promete levar o público ao delírio com “Jeito Safado”, “Coração Machucado” e “Você não me esqueceu”, além dos grandes sucessos “A Dama e o Vagabundo”, “Camarote”, “Parece que o vento”, “Vem pro meu longe”, “Tim Tim”, “Vou dar virote”, “Sou Ciumento” e “Segunda Opção”.

Para encerrar a programação do “Zum Zum Brasil”, o artista carioca Dennis Dj promete embalar o público com sua mistura de pop, funk e música eletrônica. Dennis é hoje um dos nomes mais populares da cena eletrônica brasileira e conta com grandes sucessos em seu repertório, frutos de parcerias do artista com grandes fenômenos da música brasileira, como Wesley Safadão, Lucas Lucco, Monobloco e muitos outros. Suas apresentações no concorrido “Baile do Dennis” e nos maiores eventos e festas atraem uma enorme legião de fãs, que lotam os shows e alavancam a audiência de seus vídeos, podcasts, programas de rádio e redes sociais.

SERVIÇO:

ZUM ZUM BRASIL – Wesley Safadão, Anitta e Dennis Dj

QUANDO – 25 de março de 2017 (Sábado)

Horários: Abertura dos portões: 16h / Início dos shows: 19h45

Valores: variam de R$70,00 (meia-entrada) a R$810,00 (inteira), de acordo com o setor.

PISTA - R$70,00 (meia-entrada) e R$130,00 (inteira);

PISTA PREMIUM (acesso exclusivo em frente ao palco) - R$120,00 (meia-entrada) e R$230,00 (inteira);

CAMAROTE - R$ 160,00 (meia-entrada) e R$310,00 (inteira);

CAMAROTE DO LAGO- R$210,00 (meia-entrada) e R$410,00 (inteira);

BACKSTAGE SHED OPEN BAR E OPEN FOOD FEMININO - R$310,00 (meia-entrada) e R$610,00 (inteira);

BACKSTAGE SHED OPEN BAR E OPEN FOOD MASCULINO - R$410,00 (meia-entrada) e R$810,00 (inteira).

Disk Ingressos www.diskingressos.com.br