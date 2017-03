Trend Topics

(foto: Divulgação)

Consagrado como tendência absoluta na estação, o veludo voltou com tudo e tomou conta das passarelas internacionais. Reinando no mundo da moda, o tecido também voltou a ser um dos queridinhos no universo da decoração e por ser versátil pode ser o protagonista de ambientes luxuosos ou mesmo modernos.

Um dos preferidos de Coco Chanel para decorar os espaços de sua casa e ateliê, o veludo sempre foi considerado um tecido nobre e quando usado corretamente deixa qualquer ambiente sofisticado. Compondo muito bem com sedas, linhos, sued, tricot, alpacas e couro, é preciso cuidado na hora de decorar com ele. Em excesso pode deixar o ambiente muito pesado, mas quando usado pontualmente, o veludo concede um ar elegante a qualquer cômodo ou residência.

Muito versátil e permitindo diversas aplicações, sua manutenção deve ser cuidadosa: “Normalmente as pessoas tendem a limpar tecidos com água e sabão, mas se fizer isso com o veludo ele estará arruinado”, explica Clara Albuquerque, da Maison Corbusier. “O correto é aspirar delicadamente com aspirador de pó, e se não for suficiente, procurar um profissional especializado para a higienização”, conclui ela. A longa durabilidade é outra vantagem. “Além disso, o veludo é um tecido que traz conforto. Se o cliente está buscando promover um clima de aconchego, com toque macio, este é o tecido mais adequado” diz Clara.

Gerson Lima



O arquiteto Jayme Bernardo e os empresários da Natuzzi Italia Curitiba Wilson Elias e Eduardo Calcagnotto





ALTO LUXO ITALIANO

O bairro Jardim Social acaba de receber a luxuosa loja Natuzzi Italia Curitiba. A inauguração foi marcada por uma elegante festa, onde os convidados puderam conhecer os produtos de altíssimo padrão da grife. Esta é a segunda loja da marca no país, e primeira na região Sul. Sob o comando de Wilson e Sonia Elias, há 30 anos à frente da Ton Sur Ton, e de Eduardo e Nelson Calcagnotto, franqueados da Florense Carlos de Carvalho também há 30 anos, a nova loja da líder mundial em estofados em couro impressiona pelos detalhes e qualidade

Rodrigo Ramirez



Limestone Monclair da NPK Mármores no projeto de Arthur Casas





LIMESTONE MONCLAIR

O Limestone, pedra natural calcária, é um material que dá sofisticação aos ambientes e compõe muito bem com a madeira. Ele é muito usado na arquitetura internacional, como no Museu do Louvre, na França. O Limestone Monclair, lançamento da NPK Mármores, é destaque no projeto do arquiteto Arthur Casas.