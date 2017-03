Pesquisa mostra o perfil do motorista de ônibus no País

(foto: Urbs)

A Confederação Nacional do Transporte divulgou ontem a primeira Pesquisa CNT Perfil dos Motoristas de Ônibus Urbanos, com informações gerais sobre o profissional e a atividade. Na amostragem, foram entrevistados motoristas em 12 unidades da Federação de todas as regiões do País, entre os dias 6 e 19 de dezembro de 2016. Curitiba participou da pesquisa.

Entre as principais respostas, a maioria dos motoristas disse que trabalha porque gosta da profissão, e que está satisfeitos e não tem vontade de trocar de emprego. Já como ponto negativo, eles citaram mais vezes que a profissão é desgastante, estressante ou fisicamente cansativa, além da falta de segurança, no caso, expostos a assaltos.