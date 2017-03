(foto: Divulgação)

Na próxima terça-feira (28 de março) Curitiba ganhará um novo espaço para realização de eventos: o K2511 Eventos. Os empresários Fernando Alves e Flávia Rempel receberão convidados e imprensa para o coquetel de inauguração que acontece a partir das 20h e contará com gastronomia assinada pela chef Sonia Bacelar, que comanda no mesmo complexo o restaurante Le Dani.

MUDANÇA

Marcelo Oliveira é o novo executivo da Plaenge a fixar residência no Chile. No país vizinho, ele vai ampliar a equipe responsável pelas estratégias e investimentos de expansão, planejados e motivados pelo desempenho e expectativa da economia chilena. Marcelo, que estava em Curitiba à frente da Vanguard Home, empresa criada pela Plaenge, deixa o Brasil no próximo mês para encarar o novo desafio profissional.

CRESCIMENTO

Os principais líderes empresariais brasileiros estão otimistas em relação ao crescimento de seus negócios: 57% deles acreditam que o faturamento irá se expandir nos próximos 12 meses. O percentual é quase o dobro dos 24% que previam expansão dos negócios em 2016 e 19 pontos percentuais maior do que a média entre os cerca de 1.400 CEOs entrevistados no mundo. Uma maioria ainda mais expressiva (79%) prevê crescimento de receita nos próximos três anos. Os resultados da 20ª Pesquisa Global com CEOs da PwC revelam um cenário positivo também globalmente.

3M

Luiz Serafim, Head de Marketing da 3M do Brasil, estará em Curitiba na quinta e sexta-feira (23 e 24/03). Serafim vem compartilhar com executivos e empreendedores as experiências que tornaram o setor de Recursos Humanos da 3M um impulsionador e percursor de inovação dentro da empresa. Os encontros são promovidos pela Câmara Americana de Comércio (Amcham-Curitiba).

* Para comemorar os 324 anos de Curitiba, o Condor Super Center realiza, no dia 26 de março, o tradicional Passeio Ciclístico Condor, que conta com o apoio institucional da Prefeitura Municipal de Curitiba e da Secretaria do Esporte, Lazer e Juventude. Assim como nas 5 edições anteriores, o trajeto de aproximadamente 7 km parte do Condor Água Verde (Av. Água Verde, 860) e segue até o Museu do automóvel, no Parque Barigui. Neste ano, a concentração está marcada para às 8h30 e a saída às 9h30.

* O Sinduscon-PR irá promover nos dias 1 e 2 de abril a segunda edição da HabitaServ - feira de imóveis destinada exclusivamente aos servidores públicos. O evento será realizado no Centro de Eventos da FIEP (Federação das Indústrias do Estado do Paraná).