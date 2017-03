Araucária perde na Superliga B

Redação Bem Paraná, com assessoria de imprensa

Araucária x Blumenau (foto: Divulgação/Josi Schmidt/FPV)

A ASPMA/Araucária/Berneck foi superada na primeira partida dos playoffs de quartas de final da Superliga B masculina 2017. Fora de casa, a equipe paranaense não conseguiu parar o APAN/Barão/Blumenau (SC), que venceu o jogo por 3 sets a 1, com parciais de 25/20, 19/25, 25/23 e 25/19, em 1h55min. O jogo aconteceu nesta terça-feira (21.03) no ginásio Barão do Rio Branco, em Blumenau.

Com esse resultado a ASPMA/Araucária/Berneck precisa vencer a partida de sábado (25.03), às 19h, no ginásio Parque Cachoeira, em Araucária, para provocar o terceiro confronto entre as equipes e continuar na briga por uma vaga nas semifinais. Em caso de vitória, o último e decisivo duelo acontecerá na segunda-feira (27.03), às 20h, no mesmo local.

Após a partida, Everson Ribeiro falou sobre a atuação da equipe paranaense. "Foi um jogo muito bom, equilibrado e que foi decidido nos detalhes. O time de Blumenau sacou muito bem, teve uma atuação acima da média dos últimos jogos e tiveram todo o mérito pela vitória. A torcida apoiou de mais e isso fez a diferença", afirmou o técnico araucariano, que completou.

"Agora vamos nos concentrar no próximo jogo, concertar o que erramos e tentar reverter esse resultado dentro de casa. Com certeza, vamos contar com o apoio da nossa torcida, que sempre foi fundamental nos jogos em casa, e vamos em busca da vitória. ", finalizou.

Campanha — Durante a fase classificatória, a ASPMA/Araucária/Berneck conquistou cinco vitórias e sofreu apenas três derrotas, ficando na terceira colocação (16 pontos). Com um desempenho mais eficiente, ganhou o direito de decidir em casa a série melhor de três.

Retrospecto — Pela quinta rodada do turno as duas equipes ficaram frente a frente. Com o tradicional apoio da torcida, os araucarianos venceram o duelo por 3 sets a 1, somando a terceira vitória consecutiva na competição.

De volta para os braços da torcida, Araucária espera manter o mesmo retrospecto e ficar com a vaga nas semifinais.

Confira abaixo a campanha da ASPMA/Araucária/Berneck na Superliga B masculina

Tabela de jogos e resultados

Sábado (07.01)

Ginásio do Botafogo (RJ)

18h - Botafogo (RJ) 3 x 0 ASPMA/Araucária/Berneck (26/24, 25/22 e 25/14)

Sábado (14.01)

Ginásio Parque Cachoeira (PR)

19h - ASPMA/Araucária/Berneck 0 x 3 SESC-RJ (15/25, 17/25 e 17/25)

Sábado (21.01)

Ginásio Parque Cachoeira (PR)

19h - ASPMA/Araucária/Berneck 3 x 0 Rádio Clube/AVP (MS) (25/16, 25/22 e 25/18)

Sábado (28.01)

Ginásio da AABB (DF)

18h - UPIS (DF) 0 x 3 ASPMA/Araucária/Berneck (17/25, 15/25 e 16/25)

Sábado (18.08)

Ginásio Parque Cachoeira (PR)

ASPMA/Araucária/Berneck 3 x 1 Alfa/Monte Cristo/Teuto (GO) (25/20, 25/23, 21/25 e 25/19)

Sábado (11.03)

Ginásio poliesportivo Colégio Santo Agostinho (GO)

11h - Jaó/Universo (GO) 3 x 2 ASPMA/Araucária/Berneck (20/25, 17/25, 29/27, 25/20 e 15/11)

Semifinal

Terça-feira (21.03)

Barão do Rio Branco

20h - APAN/Barão/Blumenau (SC) 3 x 1 ASPMA/Araucária/Berneck (25/20, 19/25, 25/23 e 25/19)

Sábado (25.03)

Ginásio Parque Cachoeira (PR)

19h - ASPMA/Araucária/Berneck x APAN/Barão/Blumenau (SC)

Segunda-feira (27.03)

Ginásio Parque Cachoeira (PR)

20h - ASPMA/Araucária/Berneck x APAN/Barão/Blumenau (SC)