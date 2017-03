Apenas 15,6% já entregaram a declaração no Paraná

Passadas três semanas desde o início do prazo para a entrega da Declaração do Imposto de Renda da Pessoa Física, apenas 282.386 documentos foram entregues por paranaenses à Receita Federal até as 17 horas de ontem. Isso dá apenas 15,6% do total estimado de declarações no Estado para este exercício — A Receita calcula que 1,8 milhão de declarações sejam do Paraná.

No Brasil foram entregues até ontem pouco mais de 5,1 milhões de declarações, ou cerca de 17,8% de um total estimado de 28,3 milhões neste ano. Ainda restam cinco semanas para o fim do prazo para entrega do documento. A data final é 28 de abril.

Neste ano o programa Receitanet foi incorporado ao PGD IRPF 2017, não sendo mais necessária a sua instalação em separado.

Apesar de não ser aconselhável, entregar a declaração no fim pode ser vantajoso, mas apenas para aquelas pessoas que não necessitam com urgência da restituição — que começa a ser paga a partir de junho — ou que tenham imposto a pagar.

Mas, todos os consultores recomendam que jamais se deixe para entregar a declaração no último dia, já que é possível encontrar congestionamento no endereço da Receita Federal.

Deixar para entregar o documento muito em cima da hora também impede que o contribunte possa corrigir eventuais erros e não conseguir fazer a declaração retificadora.