O presidente do Tribunal Regional Eleitoral do Paraná (TRE-PR), desembargador Adalberto Jorge Xisto Pereira, esteve ontem na Assembleia Legislativa para convidar pessoalmente o presidente da Casa, deputado Ademar Traiano (PSDB), para o lançamento da expansão da revisão do eleitorado com identificação biométrica no Paraná. A solenidade acontece no próximo dia 3 de abril, em Umuarama, a maior cidade a fazer parte do processo de biometria nesta fase.

Expansão

Nesta fase, serão recadastrados e identificados biometricamente 2,1 milhões de eleitores que votam em 160 municípios paranaenses. O trabalho acontecerá gradativamente até março de 2018, para atingir, no mínimo, 85% do eleitorado. No entanto, a meta do TRE-PR para as eleições de 2018 é muito mais ousada. “Pretendemos fechar o estado, que será o único de grande porte a ter as eleições do ano que vem completamente biometrizadas”, diz Pereira.

Segurança

Até agora, o Paraná já tem mais de quatro milhões de eleitores identificados biometricamente, o que representa 54% do eleitorado, em 70 cidades. A experiência com a votação por meio da biometria tem sido muito positiva, confirmando a importância do processo. “Com a biometria não há possibilidade de ocorrer fraude, ou seja, um eleitor votar pelo outro. Esse é o principal item: a segurança. Também temos celeridade na hora da votação. Aqui em Curitiba, nós somos 1,3 milhões de eleitores e nas eleições municipais nenhuma seção eleitoral contou com fila”, lembrou.

Prorrogação

O Tribunal de Contas do Estado do Paraná (TCE-PR) estendeu o prazo para a Prestação de Contas de 2016 para o próximo dia 30 de abril. A nova data é aplicável a todas as entidades da esfera municipal: Poder Executivo, Poder Legislativo, fundos com contabilidade descentralizada, autarquias e fundações de direito público. Assim elas ficam compatibilizadas com o prazo de prestação de contas dos consórcios intermunicipais; empresas públicas, sociedades de economia mista e fundações públicas de direito privado.

Licitação

O TCE suspendeu, por medida cautelar, licitação da prefeitura de Mauá da Serra (Região Central) para a compra de material de expediente, como papéis e canetas. A decisão foi tomada pelo conselheiro Ivens Linhares no último dia 15, data prevista para a concorrência. O relator recebeu representação da empresa de pequeno porte Maxpel Comercial que apontou que a exigência de apresentação prévia de amostras de produtos, prevista no edital, fere os princípios da competitividade estipulado na Constituição Federal, e a Lei de Licitações.

“Mãos Limpas”

Em operação conjunta da 1ª Promotoria de Justiça de Antonina (Litoral) e da Polícia Militar, que mobilizou 28 policiais, foram cumpridos na manhã de ontem mandado de prisão de um ex-secretário municipal e três mandados de busca e apreensão, além de sequestro de bens que seriam objetos de lavagem de dinheiro. A ação é resultado da Operação Tangentopoli (referência ao caso precursor da operação italiana “Mão Limpas” e que significa “cidade da propina”), que investigou, durante mais de um ano, desvio de verbas públicas ocorridas entre 2013 e 2016, durante a gestão do então secretário de Planejamento e Obras Públicas.

“Lavagem”

Segundo o MP, a quebra dos sigilo fiscal e bancário do ex-secretário constatou depósitos e transferências eletrônicas em sua conta pessoal, feitas por empresas que prestavam serviços à prefeitura e que estavam vinculadas à própria Secretaria de Obras. A investigação apurou que o ex-secretário recebia valores desproporcionais aos seus rendimentos, que seriam “lavados” com a aquisição de bens registrados em nome de familiares.