Na TV, Temer defende Serraglio

O presidente Michel Temer (PMDB) saiu em defesa do deputado federal licenciado e ministro da Justiça, Osmar Serraglio (PMDB), implicado na operação “Carne Fraca” em razão das relações com o ex-superintendente do Ministério da Agricultura no Paraná, Daniel Gonçalves Filho, preso sob a acusação de chefiar um esquema de cobrança de propina para “aliviar” a fiscalização de frigoríficos. Em entrevista ao programa “Roberto D´ávila”, da Globo News, Temer justificou o fato de Serraglio aparecer em uma gravação telefônica chamando Gonçalves de “grande chefe” ao pedir sua intervenção na fiscalização de um frigorífico de sua base eleitoral.

“O Osmar Serraglio foi deputado muito tempo. E eu sei como é deputado de uma região, como ele era lá do Paraná. Acontece alguma coisa, o sujeito liga para ele e diz ‘olha, deputado, está acontecendo isso aqui’. Aí o deputado liga para alguém e diz ‘olha, o que está acontecendo lá?’. Mas não há nada. Foi ruim divulgar (a gravação) como se fosse uma coisa criminosa”, argumentou. “Grande chefe é uma expressão. E cada um usa a expressão que acha que deve usar”, justificou.