Prefeitura de Campina Grande do Sul estuda instalar câmeras

O prefeito de Campina Grande do Sul, Bihl Zanetti, e o secretário municipal de Ordem Pública e Segurança, Jefferson Cordeiro, estiveram no Centro Integrado de Comando e Controle Regional, na Secretaria Estadual da Segurança Pública e Administração Penitenciária (Sesp), em Curitiba, na última semana. Eles fizeram a visita com a finalidade de conhecer o funcionamento do sistema e garantir que a central de monitoramento que está sendo planejada para o município seja compatível com a do Estado.

"A central de monitoramento da Sesp é modelo de nível nacional. Queremos implantar um sistema igualmente moderno e eficaz em Campina para fortalecer as atividades preventivas frente à criminalidade", disse o prefeito Bihl. A central de monitoramento que está em projeto deverá contar com câmeras instaladas em pontos estratégicos do município, especialmente em áreas de grande concentração de pessoas.