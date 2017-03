Dionne Warwick traz todos os sucessos a Curitiba

Dionne Warwick se transformou em um dos ícones da música internacional (foto: Divulgação)

Dionne Warwick — ganhadora de cinco prêmios Grammy — chega a Curitiba hoje, às 21 horas, para uma única apresentação no Guairão (Praça Santos Andrade, s/nº).



Dona de uma voz única, ela é um dos pilares da cultura e música pop americana. A carreira de Warwick, que celebra atualmente 50 anos de sucessos, a transformou em um dos ícones da música internacional. No repertório, grandes sucessos, como I’ll Never Fall in Love Again, Do not Make Me Over, Do You Know The Way To San Jose? e Déjà vu. Os sucessos mais antigos serão mesclados com faixas mais recentes de Feels So Good (2014), álbum de duetos com estrelas como Alicia Keys, Jamie Foxx, CeeLo Green e Cyndi Lauper, além de versões para composições brasileiras.



Dionne Warwick não esconde a paixão pelo Brasil. Frequentadora assídua dos palcos locais desde a década de 60, ela já se apresentou e gravou com artistas como Gilberto Gil, Jorge Ben Jor, Gal Costa e Isabella Taviani — também chegou a ter endereço fixo no Rio, entre 1992 e 2004, e uma casa de veraneiro na Bahia.



Dionne nasceu em 12 de Dezembro de 1940 e é prima de primeiro grau de Whitney Houston, irmã de Dee Dee Warwick e Sobrinha de Cissy Houston. Ganhou fama como a intérprete preferida dos compositores Burt Bacharach e Hal David. Ambos a presentearam com uma série de sucessos. Com mais de 50 anos de carreira, estima-se que tenha vendido mais de 66 milhões de cópias de seus discos.



Cresceu ouvindo e cantando gospel, estilo que incorporaria de maneira vibrante em seu modo de cantar. Em 1963, emplacou o clássico soul Don't Make Me Over, chamando a atenção de David e Bacharach, que estavam procurando a voz ideal para suas sentimentais baladas. Com ela, rapidamente várias músicas que a dupla escreveu se tornaram sucesso com a sua voz, como Walk On By, Do You Know The Way To San Jose?, Alfie e I'll Never Fall In Love Again. Entretanto, outras da autoria de David/ acharach ficaram consagradas nas vozes de outros artistas, porém, gravadas primeiramente por Dionne durante os anos 60, como (They Long To Be) Close To You, Raindrops Keep Fallin on My Head, What The World Needs Now, The Look Of Love, entre outras, além de I Say A Little Prayer, que apesar de ter feito sucesso na voz de Aretha Franklin, é uma música consagrada por Dionne, e uma das mais requisitadas pelos seus fãs.



Outros êxitos notáveis da cantora durante os anos 80 foram It’s You, dueto com Stevie Wonder em 1985, da trilha sonora do filme A Dama de Vermelho e também Love Power, dueto com Jeffrey Osborne em 1987. Dionne também participou de duas músicas beneficentes, ambas em 1985: We Are The World, fazendo parte dos USA For Africa ao lado de várias estrelas da música americana e também That's What Friends Are For, ao lado de Stevie Wonder, Elton John e Gladys Knight, escrita pelo seu velho amigo Burt Bacharach em conjunto com Carole Bayer Sager. Em 1990, Dionne lançou um disco que reverencia um grande músico norte-americano: Cole Porter, destacando a música Begin The Beguine.

SERVIÇO:

O quê: Dionne Warwick –

Quando: Hoje, às 21 horas

Onde: Guairão (Praça Santos Andrade. s/nº).

Quanto: ingressos custam R$ 450 (plateia Vermelha), R$ 400 (plateia Rosa), R$ 350 (platéia Amarela), R$ 250 (1º balcão Roxo), R$ 200 (1º balcão Verde), R$ 180 (2º balcão Azul) e R$ 120 (2º balcão Laranja)