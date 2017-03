Campanhas do Agasalho já recebem doações

As tradicionais campanhas do agasalho já começaram em Curitiba. Uma delas, organizada pelo Fórum da Família, Criança e Adolescente de Curitiba, recolhe donativos desde o dia 6 de março. A campanha segue até 31 de maio. O objetivo da campanha é arrecadar roupas de inverno para crianças e adolescentes acolhidos em entidades atendidas pelo Foro Central de Curitiba.

A entrega das doações deve ser feita no saguão do Fórum da Família, Criança e Adolescente, que fica localizado na Rua da Glória, 290, durante o expediente das 12 às 18 horas, de segunda a sexta-feira.

Em breve, o Provopar Estadual deve lançar sua campanha Espalhe Calor. Outras instituições e entidades — públicas e privadas — também tradicionalmente realizam suas campanhas de coleta de donativos meses antes do início do inverno, que começa no dia 21 de junho.