Timemania acumula e próximo prêmio deve pagar até R$ 7,6 milhões

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Nenhum apostador acertou as cinco dezenas do concurso 4341 da Quina, sorteadas nesta quinta-feira (23) em Teodoro Sampaio (SP). De acordo com a Caixa Econômica Federal, o prêmio acumulado para o próximo concurso deve ser de R$ 2 milhões. Os números sorteados foram: 25, 32, 34, 70, 72. Confira o rateio: Quina - 5 números acertados - Não houve acertador Quadra - 4 números acertados - 41 apostas ganhadoras, R$ 8.894,13 Terno - 3 números acertados - 3.504 apostas ganhadoras, R$ 156,49 Duque - 2 números acertados - 100.981 apostas ganhadoras, R$ 2,98

TIMEMANIA

O concurso 1009 da Timemania também acumulou e pode pagar até R$ 7,6 milhões no próximo sorteio. As dezenas sorteadas foram: 38, 51, 66, 68, 69, 74, 80. O "time do coração" foi o Juventude/RS. Veja o rateio: 7 números acertados - Não houve acertador 6 números acertados - 4 apostas ganhadoras, R$ 37.266,18 5 números acertados - 232 apostas ganhadoras, R$ 917,88 4 números acertados - 4.856 apostas ganhadoras, R$ 6,00 3 números acertados - 45.119 apostas ganhadoras, R$ 2,00 Time do coração - Juventude/RS - 12.990 apostas ganhadoras, R$ 5,00

DUPLA-SENA

O concurso 1623 da Dupla-Sena também acumulou. Confira os números sorteados e o rateio: 1º sorteio - 19, 23, 30, 37, 48, 49 Sena - 6 números acertados - Não houve acertador Quina - 5 números acertados - 19 apostas ganhadoras, R$ 3.371,62 Quadra - 4 números acertados - 789 apostas ganhadoras, R$ 92,79 Terno - 3 números acertados - 16.117 apostas ganhadoras, R$ 2,27 2º sorteio - 06, 21, 30, 32, 41, 42 Sena - 6 números acertados - Não houve acertador Quina - 5 números acertados - 3 apostas ganhadoras, R$ 19.218,26 Quadra - 4 números acertados - 680 apostas ganhadoras, R$ 107,66 Terno - 3 números acertados - 13.394 apostas ganhadoras, R$ 2,73