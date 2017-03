Técnico do Red Bull e preparador físico do Corinthians se envolvem em confusão

DIEGO SALGADO SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O técnico do Red Bull, Alberto Valentim, se envolveu em uma confusão tão logo o jogo contra o Corinthians em Itaquera chegou ao fim. Segundo a súmula da partida, o ex-auxiliar do Palmeiras foi agredido por Walmir Cruz, preparador físico alvinegro. Funcionários do Red Bull confirmaram a versão.

O árbitro da partida, Salim Fende Chavez, relatou o incidente após ser informado pelo fiscal Sidney Roberto da Silva, da Federação Paulista de Futebol (FPF). "Na rampa de acesso aos vestiários das equipes o preparador físico da equipe Sport Club Corinthians Paulista, o Sr. Walmir da Cruz Cref, e o técnico da Equipe Red Bull Futebol E Entretenimento Ltda, o Sr. Alberto Valentim do Carmo, estavam se desentendendo verbalmente, o que foi contido por alguns seguranças. Quando a situação já parecia estar normalizada o Sr. Walmir da Cruz atingiu as costas do Sr, Alberto Valentim do Carmo com uma voadora. Por mais uma vez os seguranças agiram e conseguiram controlar a situação. Em nenhum momento percebi o técnico Alberto Valentim do Carmo agredir ou revidar a referida agressão", escreveu o árbitro.

Após o jogo, Alberto Valentim evitou falar sobre assunto e limitou-se a celebrar o empate por 1 a 1. "Não tem versão, a diretoria depois fala, as pessoas estavam lá perto, quero curtir esse empate", disse o técnico em entrevista à ESPN. Na zona mista, o gerente de futebol do Corinthians, Alessandro, disse que não soube da confusão e não viu nada de anormal no vestiário corintiano após a partida. "Não presenciei, quando cheguei todo mundo estava no vestiário. Sinceramente não vi nada, também não posso dizer algo que não vi. Me estranha o relato. Só eles podem responder o que aconteceu", afirmou. A reportagem tentou entrar em contato com Walmir Cruz por telefone, mas o preparador físico não atendeu as ligações.