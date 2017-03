Bruno rescinde com Montes Claros e já pode ser inscrito pelo Boa

THIAGO FERNANDES BELO HORIZONTE, MG (UOL/FOLHAPRESS) - O contrato de Bruno Fernandes com o Boa Esporte pode ser regularizado no BID (Boletim Informativo Diário), da CBF (Confederação Brasileira de Futebol), em breve. O contrato do goleiro com o Montes Claros foi rescindido nesta quinta-feira (23), de acordo com a assessoria de imprensa do atual clube do atleta, e ele pode ter o seu vínculo registrado nos próximos dias.

O jogador de 32 anos terá compromisso de duas temporadas com a equipe de Varginha. Ele assinou o acordo há cerca de duas semanas e, inclusive, já foi apresentado à imprensa. O Boletim Informativo Diário (BID) da CBF indica que Bruno Fernandes das Dores de Souza tinha contrato em vigência com o Montes Claros. O acordo entre o clube e o jogador teve início oficialmente em 2014 e expiraria em 27 de fevereiro de 2019. Porém, foi quebrado nesta tarde.

Apesar da relação em contrato, o clube de divisões inferiores de Minas Gerais jamais pagou salário em juízo a Bruno. Desta forma, legalmente, bastava que o goleiro acionasse a Justiça Trabalhista para encerrar o acordo de forma unilateral.