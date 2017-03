Spotify lança documentário sobre trajetória do Green Day

(foto: Divulgação)

Além de ouvir, agora você pode assistir o Green Day no Spotify. A banda se aliou à plataforma de streaming para lançar um documentário sobre seus primeiros anos.

A série intitulada 'Green Day: The Early Years', será divida em quatro episódios, que contarão em detalhes a trajetória do grupo até o lançamento do disco 'Dookie', de 1994.

Os episódios poderão ser assistidos através do aplicativo do Spotify pelo celular. O primeiro episódio já pode ser visto clicando aqui.