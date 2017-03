Regional Portão recebe curso de fotografia para jovens

A Regional Portão é a terceira a receber o curso de fotografia do projeto Viva Jovem, que oferece oficinas profissionalizantes e artísticas para o público de 15 a 29 anos. Assim como no Bairro Novo e no Boqueirão, por onde o curso de fotografia já passou, todas as vagas foram preenchidas.

No curso de fotografia os alunos aprendem sobre os fundamentos da profissão, com atividades teóricas e práticas. Quem tem câmera pode levar para o curso, mas isto não é pré-requisito para participar. Nas oficinas são oferecidas câmeras para treinamento.

A sala de aula na Rua da Cidadania da Fazendinha fica lotada, todas as tardes, para os alunos aprenderem a arte de "escrever com a luz". O curso tem 30 alunos, que não perdem nenhuma aula. As oficinas são feitas das 13h às 17h. Veridiane Batista Goulin, 27 anos, ficou sabendo do curso por uma amiga que faz ginástica na Rua da Cidadania. “Sou apaixonada desde criança por fotografia. Eu gosto de fazer fotos para minha recordação, para 'guardar' os amigos, as pessoas que gosto. As fotos são uma forma de registrar para sempre”, contou Veridiane.

Oportunidade

Os cursos de fotografia do Viva Jovem são ministrados pelo professor Anderson Tomelim, profissional com 22 anos de experiência na área. Além de informações teóricas, os alunos aprendem na prática como usar iluminação artificial e natural dos ambientes, como utilizar todos os recursos das câmeras e como trabalhar na edição das imagens.

“Nós iniciamos vendo um pouco de teoria, os fundamentos da fotografia. Mas procuramos trabalhar bastante a parte prática. A ideia é que cada aluno produza as suas fotografias e saiba editar estas imagens”, explicou Tomelim.

De acordo com o professor, o curso recebe desde alunos que nunca tiveram nenhum contato com a fotografia, mas gostam do tema, até os que já chegam com alguma informação teórica sobre o assunto. “As fotos que os alunos vão fazer daqui para frente terão uma melhora significativa de qualidade. Eles terão noções de como fazer fotos profissionais e poderão usar isto para aumentar a renda”, disse Tomelim.

Esta é a ideia de Jeferson Almeida, 29 anos. “Eu já tiro algumas fotos esportivas e meu objetivo é aprimorar e me profissionalizar na área de fotografias voltadas ao esporte. Para mim vai ser bem valioso o curso”, afirmou.

O jovem também destacou a oportunidade de fazer um curso profissionalizante de forma gratuita. “Aconselho a quem puder vir que também participe. É uma boa oportunidade para quem quer aprender e até trabalhar na área”, definiu.

Na tarde desta quinta-feira (23/03) os jovens aprenderam a fazer fotos internas, com luz artificial e rebatedores para os flashes. Na próxima semana vão começar as atividades externas, fotografando nos arredores da Rua da Cidadania.

Viva Jovem

O projeto Viva Jovem é desenvolvido pelo departamento de Políticas Públicas sobre Drogas da secretaria de Defesa Social e Trânsito, em parceria com as secretaria municipais do Esporte, Lazer e Juventude e da Educação e o Instituto Pró-Cidadania de Curitiba. Todos os cursos têm certificado de conclusão.

Além de fotografia, são oferecidas oficinas de break dance, graffiti, mestre de cerimônias (MC) e skate nas regionais CIC, Portão, Pinheirinho, Tatuquara, Boqueirão, Boa Vista. Bairro Novo e Matriz. Até agora, 160 jovens já participaram das atividades. As inscrições são gratuitas e basta comparecer aos locais dos cursos para participar.

No mês de abril, começa a segunda fase do Viva Jovem.

Programação

Break Dance – CIC

Datas: 24, 27, 28, 29, 30 e 31 de março e 3, 4, 5, 6, 7 e 10 de abril

Horário: 13h às 17h

Local: Clube da Gente CIC (Rua Hilda Cadilhe de Oliveira, s/n)

Telefone: 3229-4310 / 3212-1482

Fotografia – Portão

Datas: 24, 27, 28, 29, 30 e 31 de março e 3, 4 e 5 de abril

Horário: 13h às 17h

Local: Rua da Cidadania da Fazendinha (Rua Carlos Klemtz, 1.700)

Telefone: 3350-3980

Fotografia – Pinheirinho

Datas: 24, 27, 28, 29, 30 e 31 de março e 3, 4 e 5 de abril

Horário: 18h às 22h

Local: Rua da Cidadania do Pinheirinho (Avenida Winston Churchill, 2.033)

Telefone: 3313-5428 / 3212-1482

Graffiti – Tatuquara

Datas: 24, 27, 28, 29, 30 e 31 de março e 3, 4 e 5 de abril

Horário: 13h às 17h

Local: Cras/CEL Santa Rita (Rua Carlos Munhoz da Rocha, 620)

Telefone: 3298-2365 / 3396-5968

Graffiti – Boqueirão

Datas: 24, 27, 28, 29, 30 e 31 de março e 3, 4 e 5 de abril

Horário: 18h às 22h

Local: CEL Xaxim (Rua Dom José Marello, 101)

Telefone: 3376-6328

Skate – Bairro Novo

Datas: 24, 27, 28, 29, 30 e 31 de março

Horário: 13h às 17h

Local: Caic Bairro Novo (Rua Pastor Waldomiro Bileski, 71, Sítio Cercado)

Telefone: 3289-3055

Skate – Matriz

Datas: 24, 27, 28, 29, 30 e 31 de março

Horário: 18h às 22h

Local: Escola Estadual Manoel Ribas (Rua Guabirotuba, 600, Prado Velho)

Telefone: 3332-8386