Ruschel surpreende em recuperação e poderá treinar normalmente em 20 dias

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - A recuperação de Alan Rushel vem surpreendendo a todos e não é de hoje. Nesta semana o jogador, um dos sobreviventes do desastre aéreo com o avião da Chapecoense em Medellín, ocorrido no ano passado, deu mais um passo importante para a volta aos gramados. Segundo o departamento médico da Chapecoense, liderado pelo doutor Carlos Mendonça, o jogador já está em fase de transição entre a recuperação médica e o início da parte física. Essa fase teve início na semana passada e o jogador necessitará de mais 20 dias para que possa realizar trabalhos normais com o grupo de jogadores. "Ele ainda está na transição, mas estamos adiantando na parte física. Ele não pode receber nenhum tipo de encontrão ou ser submetido a treinos onde possa haver contato físico. Mas já treina com nosso fisiologista e está próximo de voltar aos treinos normalmente". Comentou Mendonça A preocupação de Mendonça se dá porque ainda é necessária a análise da evolução da cicatrização dos ligamentos da coluna de Alan, lesão mais grave sofrida pelo jogador no acidente e que provocou risco de deixá-lo paraplégico. Alan já não faz exercícios separados do elenco da Chapecoense. Ele se apresenta normalmente com o grupo nos treinos comandados por Vagner Mancini. "Ele já treina com o grupo. Isso é ótimo para ele, já interage com todos e vai se adaptando a essa nova realidade. Ele já treina com bola, faz sprints e muitos treinos de mobilidade. Se nada de errado acontecer nesses 20 dias, ele estará apto a treinar normalmente", finalizou Carlos Mendonça.