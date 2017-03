Araucária perde e se despede da Superliga B 2017

(foto: Federação Paranaense de Voleibol)

O sonho paranaense de conquistar pela segunda vez o título da Superliga B masculina acabou neste sábado (25.03). Jogando em casa com o apoio a torcida, a ASPMA/Araucária/Berneck foi superada, de virada, no tie-break, pelo APAN/Barão/Blumenau. A equipe catarinense venceu a partida com parciais de 25/20, 25/19, 23/25, 20/25 e 15/17, em 2h17min, e carimbou seu passaporte para a semifinal.

A torcida fez sua parte e lotou as arquibancadas do ginásio Parque Cachoeira. Após a derrota na primeira partida, a ASPMA/Araucária/Berneck precisava vencer para provocar o terceiro confronto.

Empolgados pelo clima de festa, os comandados de Everson Ribeiro venceram com tranquilidade os dois primeiros sets. Mas os catarinenses se recuperaram, faturaram a terceira e a quarta parcial, fechando o jogo no tie-break e confirmando a classificação.

“Conseguimos fazer uma boa campanha. Tivemos algumas dificuldades no decorrer da competição, mas elas foram superadas pela determinação desse grupo. Com certeza, conseguimos fazer o nosso melhor. Hoje, foi um grande jogo, contra um grande adversário, que teve méritos pela vitória. Assim como nós, eles também fizeram um bom jogo. Quero agradecer muito aos nossos patrocinadores e a essa torcida, que sempre esteve ao nosso lado, apoiando e incentivando”, disse o técnico da ASPMA/Araucária/Berneck.

Pelo lado catarinense, O técnico André Donega elogiou a postura dos atletas que conseguiram reverter o começo difícil na temporada. "Nós somos uma equipe que tem material humano com muita vontade de evoluir. Começamos com dificuldades, mas conseguimos reconquistar o foco. Este resultado é muito importante para que estes jovens atletas que estão conosco continuem a acreditar no nosso projeto. Estou muito feliz com essa conquista", afirmou Donega.

Campanha

Durante a fase classificatória, a ASPMA/Araucária/Berneck conquistou cinco vitórias e sofreu apenas três derrotas, ficando na terceira colocação (16 pontos). Com um desempenho mais eficiente, ganhou o direito de decidir em casa a série melhor de três.

Nos playoffs de quartas de final acabou superada pelo APAN/Barão/Blumenau (SC), acumulando mais dois resultados negativos.