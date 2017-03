Clube Curitibano faz primeira partida pela semifinal da Superliga B

A BRH-Sulflex/Clube Curitibano entre em quadra neste fim de semana em busca da vitória no primeiro confronto das semifinais da Superliga B feminina 2017. O desafio será contra a equipe catarinense da Abel/Havan/Brusque neste domingo (26.03), às 15h, no ginásio do Clube Curitibano.

No segundo confronto das semifinais as equipes jogam na Arena Havan, em Brusque (SC), na próxima semana (01.04). Se necessário, a terceira partida acontece no dia seguinte, no mesmo local, às 19h.

Ciente da importância em vencer esse primeiro jogo em casa, o técnico Jorge Edson aposta na recuperação das centrais Bruna e Valeska que se machucaram na partida contra o ADC Bradesco. “Estamos tentando recuperá-las ao máximo até domingo para que tenham condições de jogar, mas isso é normal nessa fase da competição onde a maioria das equipes passa por problemas assim”, comentou.

As paranaenses garantiram a vaga nas semifinais após duas vitórias na fase de playyoffs das quartas de final sobre a equipe do ADC Bradesco (SP). No primeiro confronto, em casa, venceu por 3 sets a 1 e, no segundo, jogando na casa adversária, encerrou a partida em 3 sets a 2. Já a equipe catarinense da Abel/Havan/Brusque venceu os desafios contra a conterrânea ACV/Unochapecó/Orbenk nas quartas de final.

A outra semifinal será disputada entre as equipes paulistas da Hinode/Barueri e São Bernardo, onde o primeiro jogo acontece nesta sexta-feira (24.03), às 19h30, no ginásio Baetão, em São Bernardo.