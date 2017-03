Assim como em outras manifestações, protesto começou na praça Santos Andrade (foto: Franklin de Freitas)

Assim como em outras capitais brasileiras, o ato em defesa da operação Lava Jato organizado hoje pelo Movimento Brasil Livre e o “Vem Pra Rua”, em Curitiba, teve baixa adesão em comparação com as manifestações pelo impeachment da ex-presidente Dilma Rousseff (PT) no ano passado. Cerca de 4 mil pessoas, segundo cálculos da Polícia Militar, se mobilizaram para a marcha que começa na praça Santos Andrade e deve percorrer a rua XV de Novembro até a Boca Maldita, neste domingo.

Além da defesa da operação comandada pelo juiz Sérgio Moro, o protesto tem diversas outras bandeiras, como o fim do foro privilegiado para políticos, críticas à anistia ao caixa dois de campanha e até a revogação do estatudo do desarmamento. Também há críticas à reforma política e a proposta de voto em lista fechada.