São Paulo cede empate ao Corinthians e segue pressionado no Paulista

DIEGO SALGADO SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - São Paulo e Corinthians fizeram um clássico movimentado na tarde deste domingo (26) no Morumbi. O empate por 1 a 1 mostrou novamente as falhas dos dois times: a equipe corintiana foi novamente econômica no ataque, enquanto a defesa são-paulina sofreu um gol pelo 13º jogo seguido em 2017. Maicon abriu o placar no começo do segundo tempo. Em seguida, Jô empatou o confronto. Mandante, com o apoio de mais de 51 mil pessoas e necessitado da vitória para avançar de fase, o São Paulo assumiu a postura de protagonista desde o princípio da partida. Mesmo com pouco espaço para jogar, a equipe de Rogério Ceni foi mais incisiva e dominou o confronto no Morumbi. Já o Corinthians apostou em contra-ataques. Os jogadores de ataque tiveram atuação discreta, como o jovem Pedrinho, cercado de expectativas. Apesar do bom volume de jogo, o São Paulo só abriu o placar na segunda etapa, aos 6 minutos. Araruna cobrou escanteio na segunda trave, Cícero desviou e Maicon completou para o gol. O zagueiro são-paulino balançou os braços na comemoração e revoltou o banco de reservas corintiano; os jogadores acusaram o atleta de imitar uma galinha, apelido pejorativo ao time de Parque São Jorge. A arbitragem 'amarelou' o camisa 28. O gol de empate de Jô veio aos 19, após cruzamento certeiro de Guilherme Arana. O atacante alvinegro completou a 'trinca' dos clássicos no Campeonato Paulista ao balançar as redes defendidas por Renan Ribeiro; ele também marcou nos clássicos contra o Palmeiras e o Santos. Com o empate, o São Paulo acabou superado pelo Linense no Grupo B. Ambos somam o mesmo número de pontos (17), mas o time de Lins tem mais vitórias. A equipe são-paulina pode garantir a classificação ainda neste domingo (26) - basta o Red Bull não vencer o Botafogo em casa. Já o Corinthians foi a 21 pontos. O resultado no Morumbi impede que a equipe alvinegra alcance o Palmeiras na classificação geral do Paulistão - o time alviverde soma 25 pontos. Na próxima rodada, o Corinthians enfrenta o Linense em casa. O São Paulo visita o São Bernardo - todas as partidas da última rodada serão na quarta-feira (29) às 21h45. SÃO PAULO: Renan Ribeiro; Araruna, Maicon, Rodrigo Caio e Júnior Tavares; Jucilei, Thiago Mendes e Cícero; Wellington Nem, Gilberto (Chávez) e Luiz Araújo (Neilton). Técnico: Rogério Ceni CORINTHIANS: Cássio; Léo Príncipe, Balbuena, Pablo e Guilherme Arana (Moisés); Gabriel e Maycon; Jadson, Rodriguinho (Camacho) e Pedrinho (Léo Jabá); Jô. Técnico: Fábio Carille Estádio: Morumbi, em São Paulo (SP); Árbitro: Vinicius Furlan; Cartões amarelos: Cícero, Maicon, Wellington Nem (São Paulo); Gabriel, Rodriguinho, Pablo, Jô, Maycon (Corinthians); Cartão vermelho: Wellington Nem (São Paulo); Gols: Maicon, do São Paulo, aos 6 minutos do segundo tempo; Jô, do Corinthians, aos 19 minutos do segundo tempo.