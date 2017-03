PRF prende quatro assaltantes com duas pistolas e carro roubado

Armas estavam com munição e prontas para o uso, segundo a polícia (foto: PRF/divulgação)

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) prendeu na noite deste sábado (25) em Cascavel (região Oeste) quatro homens suspeitos de praticar assaltos na região oeste do Paraná. Com o quarteto foram apreendidas duas pistolas calibre .380 e 27 munições. Eles ocupavam um automóvel Renault Sandero, abordado pelos agentes da PRF na BR-277, nas imediações do pedágio, na pista sentido Curitiba.

Com placas clonadas, o veículo havia sido roubado no último mês de dezembro, em Porto Alegre (RS). Uma das pistolas estava na cintura do motorista, de 51 anos de idade. A outra, dentro do carro. Ambas estavam municiadas e prontas para uso. Os demais presos têm 26, 32 e 46 anos de idade.

Com o quarteto foi apreendido ainda um giroflex. Eles apresentaram um documento falso do veículo. O veículo é suspeito de realizar assaltos em rodovias da região oeste do estado. A PRF encaminhou a ocorrência para a Polícia Civil em Cascavel.