Apresentadora chama DJ de 'machista' e 'babaca'

SILAS MARTÍ SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - No ar no canal BIS, a apresentadora Titi Müller atacou o DJ israelense Borgore, que se apresentou na tarde deste domingo (26) no festival Lollapalooza, por suas letras "machistas, misóginas, babacas mesmo". Ela chegou a anunciar a apresentação do músico, mas voltou ao ar segundos depois dizendo que o show em questão seria transmitido pelo Multishow e não pelo BIS. Os comentários da apresentadora sobre o músico geraram debates nas redes sociais. O BIS esclarece que não desistiu de transmitir o show de Borgore por causa do que a apresentadora disse; ela ainda citou uma das letras do músico, traduzindo o verso "aja como uma vadia, mas antes lave a louça". De acordo com a gerente de conteúdo dos canais BIS e Multishow, Estella Amaral, a apresentadora errou ao chamar a apresentação de Borgore, já que a transmissão não estava prevista na grade do BIS. A assessoria de imprensa dos canais disse que eles não se manifestariam sobre a fala da apresentadora, classificando o discurso como uma "opinião pessoal".