'Party at the Mall' reúne música e moda em sua quinta edição

Atrações inéditas e muita música em uma festa exclusiva no ParkShoppingBarigüi. A quinta edição da Party at the Mall chega a Curitiba consolidando-se no calendário de moda e tendências da cidade. Na próxima quinta-feira (30), a partir das 19h, os corredores do shopping estarão preparados para receber convidados especiais em um dos principais eventos do universo fashion da capital paranaense.

Assim como as edições anteriores, os clientes serão recepcionados por anfitriões que estarão em quatro lounges distribuídos em pontos estratégicos do shopping.

A principal novidade da festa desse ano é a parceria inédita do ParkShoppingBarigüi com o Warung Day Festival. O tradicional festival curitibano, idealizado pelo renomado clube de música eletrônica da Praia Brava, de Itajaí (SC), ganhou um longe exclusivo na praça central do PKB. O espaço será comando por artistas de sucesso da cena musical nacional, como Renato Ratier, Albuquerque, Aninha e Conti; todos DJs residentes do Warung Beach Club.

Os anfitriões da Party at the Mall comandarão os espaços que contam com DJs, mesas de café, brigadeiros gourmet, sorvetes, sucos, água mineral e espumante para brindar mais uma edição. Jandira Khury e Maurício Pinheiro Lima, Fernanda Pompermayer, Giuliano Pilagallo e Marcos Slaviero com Bruna Garcia e Victoria Slaviero recebem os convidados nos espaços animados pelos DJs Denis Rica, Fernanda Fefa, Paulo Antonio e Rubens Neto. Para ter acesso aos lounges os convidados receberão pulseiras exclusivas distribuídas pelos anfitriões e pelas lojas participantes da festa. “Além das atrações proporcionadas pelo shopping, as lojas participam da festa com ações especiais para seus clientes”, ressalta Silvia Pires Omairy, gerente de Marketing do shopping. Tina Gabriel, da Flores & Design, assina a decoração do evento.

Os consumidores que estiverem pelo ParkShoppingBarigüi podem aproveitar a festa e registrar os momentos, gratuitamente, com caricaturistas ou nas cabines de fotos instantâneas e nos espelhos digitais, novidades neste ano. Bailarinas da Believe Studio de Dança apresentarão o espetáculo “Joing the party” num palco especialmente montado no centro da praça de alimentação, no piso superior do shopping, em suas sessões, às 20 e 21 horas. O público também poderá interagir com a festa por meio das redes sociais utilizando a hashtag #partyPKB. Todas as fotos publicadas com a tag serão impressas e estarão disponíveis para retirada no Concierge, na entrada principal do shopping.

SERVIÇO

Party at the mall - ParkShoppingBarigüi

- http://www.parkshoppingbarigui.com.br/

Quinta-feira (30), a partir das 19h

Aberto ao público