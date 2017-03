Frase de caminhão!

Há dias atrás, conversando com uma pessoa que assistiu a uma das minhas palestras, ela comentava que logo que se formou e começou a trabalhar, nunca mais conseguiu colocar ordem na sua vida. Ordem no sentido de se sentir realizado. Essa pessoa já está no mercado de trabalho há mais de 15 anos, casou, teve filhos, fez pós-graduação e chegou a gerente no seu trabalho. Profissionalmente se considerava até que satisfeito, mas no conjunto da vida, sempre parecia que estava faltando alguma coisa. Ele disse que não conseguia mais dar continuidade a seus objetivos extratrabalho com entusiasmo. Passava a maior parte do dia trabalhando e quando chegava em casa, já não tinha mais energia e vontade de fazer algo diferente. Nos finais de semana, o seu passatempo era a procrastinação (o deixa para depois), e quando via já era domingo à noite e estava assistindo ao Fantástico, com aquele aperto no coração de mais um final de semana desperdiçado e de que logo começaria mais uma semana de trabalho e casa.



Ele tentou sair dessa situação por várias vezes. Matriculou-se numa academia, voltou a cursar inglês e até começou a fazer aula de dança de salão com sua esposa, mas considerava tudo isso secundário. Qualquer coisa era motivo para não ir a alguma das atividades extras sempre encontrava uma desculpa para suas faltas.

As tentativas de mudança de hábitos geralmente começavam nas segundas-feiras e nunca chegavam a mais de dois meses.

É incrível, como é fácil e gostoso a gente deixar de fazer várias coisas, para ficar sem fazer nada por um tempo, como é fácil adiar, e deixar para semana que vem, mês que vem, ano que vem, e um dia quem sabe...

Tudo mudou no dia em que ele estava viajando e leu atrás de um caminhão a seguinte frase: “Não deixe o mundo levar a sua vida, leve você!!!”

Naquele dia ele parou para refletir e concluiu que quem mandava na sua vida realmente não era ele e sim, o mundo.

Ele me disse emocionado, que apesar das dificuldades de agenda e de horário, no dia seguinte em que leu aquela frase a sua vida mudou. Nunca mais ele deixou que o mundo mandasse na sua vida.

Quem manda agora é ele!!!

Um grande abraço e boa semana.

Desmar Milléo Junior, Autor do Livro: “APENAS BOAS INTENÇÕES NÃO BASTAM”, Palestrante nas áreas motivacional, comportamental e vendas. Site: www.milleo.com.br