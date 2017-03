OLX soma 5 milhões de anúncios só em Curitiba no último ano

(foto: Divulgação)

A OLX realizou um levantamento do comportamento de compra e venda dos usuários de Curitiba e verificou que a capital paranaense foi a que mais anunciou produtos na OLX na região Sul do País - foram quase 5 milhões de novos anúncios entre fevereiro de 2016 e fevereiro de 2017, um acréscimo de 48,1% em comparação ao ano anterior.

Em Curitiba, também houve um aumento expressivo no número de produtos vendidos, 71,9% superior ao identificado no ano anterior.Nesse quesito, destacam-se itens de Jardinagem e Construção, com um aumento de 171% na cidade, que hoje é a terceira capital brasileira que mais vende nessa categoria. Já entre os produtos mais anunciados está a categoria Celulares e Telefonia, que cresceu 106% em relação ao mesmo período no ano anterior.

Potencial do mercado de usados no Sul

Cerca de 15% dos internautas brasileiros que têm itens sem uso em casa que poderiam ser vendidos são do Sul do Brasil. Isto é o que mostra umapesquisa* encomendada pela OLX e realizada pelo IBOPE CONECTA, que dimensionou o potencial do mercado de usados no País.

Os resultados do estudo apontam ainda que, entre os internautas (pessoas que usam a internet diariamente), o potencial financeiro da venda de usados na região Sul ultrapassa R$ 1 trilhão. Mesmo desconsiderando as categorias Veículos e Barcos e Imóveis, que são as de maior potencial financeiro da OLX, ainda assim, o potencial sulista chega a R$ 38 milhões.

De acordo com a pesquisa, 91% da população brasileira de internautas, ou o equivalente a 68 milhões de pessoas, possui itens sem uso, sendo que 84% está disposta a vendê-los. O ticket médio por pessoa na venda de produtos sem uso, desconsiderando Imóveis e Veículos Barcos, é de R$ 4.267.

*A pesquisa, realizada no primeiro semestre de 2016, atingiu 48% da população brasileira acima de 16 anos e teve uma representatividade de 75.274.287 internautas com acesso diário à internet, das classes ABCD de todas as regiões do país.