Hotéis e cinemas abrem espaço para receber festas infantis

Hotel Fazenda Araucária: alimentação, brincadeiras e pernoite (foto: Divulgação)

Já se foi o tempo em que as festas infantis se resumiam a celebrações caseiras ou a casa de festas. De alguns anos pra cá, os pais tem encontrado um oferta maior de possibilidades para celebrar o aniversário dos filhos. Mas à medida que as ofertas crescem, o preço das novidades também exige preparo financeiro maior dos pais. Na região de Curitiba, por exemplo, as opções vão de Dia de Princesa e SPA Festa, comemorados em salões de beleza, a sessões privadas de cinema, na rede Cinemark até a Noite do Pijama em hotéis fazendas.



Refúgio ecológico distante apenas 20 minutos de Curitiba, o Hotel Fazenda das Araucárias, em Piraquara, na Região Metropolitana de Curitiba oferece a Noite do Pijama para crianças e jovens comemorarem o aniversário entre amigos. Alimentação, brincadeiras, pernoite, pôneis, futebol, parque infantil, piscina e traslado fazem parte do programa, que também pode incluir shiatzu, recreacionistas, mágico e DJ. A ideia é tornar a data um evento inigualável e inesquecível tanto para o aniversariante quanto para os convidados.



A festa começa com uma van buscando as crianças no colégio ou em um ponto de encontro, para conduzi-las ao hotel. Após a recepção, as crianças são acomodadas nos quartos e fazem um lanche com todas as suas guloseimas favoritas. Hot dog, pizza, hambúrguer, bolos, sucos e doces fazem parte do cardápio. As brincadeiras seguem até horário pré-determinado pelos pais ou responsáveis. Depois do pernoite as crianças são recebidas com um completo café da manhã. A partir daí toda a infraestrutura do hotel da Fazenda das Araucárias está à disposição das crianças, para garantir diversão com total segurança. O retorno acontece perto do horário do almoço, com as crianças sendo entregues em local previamente indicado. O valor do convite é R$ 280,00 por participante, com tarifa livre para o aniversariante e um acompanhante. Decorações estão a cargo do contratante. Os contatos do hotel são (41) 3322-2221 / (41) 99616-8188.

TEM ATÉ SESSÃO PRIVADA DE CINEMA

Uma outra opção, desta vez não só para a garotada, é comemorar o aniversário em uma sessão privada de cinema junto com os amigos, no pacote Cinefesta Cinemark ou Cinefesta Prime. Para os dois casos pode haver a exibição de um filme, que deve se escolhido entre aqueles que estarão em cartaz.

Nos dois casos, a rede Cinemark aluga as salas por até três horas, mas apenas para no máximo 300 convidados. No caso do Cinefesta Cinemark os pais podem levar um bolo para comemorar, que será servido no hall de entrada da sala.



Em Curitiba os valores para locação são de R$ 1.600 para a até as 12 horas e de R$ 2.700, após este horário. Neste valor não estão incluidos nada. Para alimentação são oferecidos três combos diferentes que custam entre R$ 15 e R$ 27 por pessoa. A administração permite ainda que a sala seja decorada, mas é proibido pregar, colar, furar ou apoiar materiais que danifiquem o cinema.



A rede oferece ainda o Cinefesta Prime Cine. Nesta modalidade a festa também é de três horas, com preços de locação de R$ 3.700, para até as 12 horas, e de R$ 3.700 para após esse horário. Nesta versão há quatro tipos de cardápio (café da manha saia a R$ 22 por pessoa, bruch, R$ 27, coquetel 1 custa R$ 33 e coquetel 2 sai a R$ 43). Os pacotes de bebidas vão de R$ 10 a R$ 20 também por pessoa. O contato é pelo site www.cine mark.com.br. Também é permito que se leve um bolo para essa festa.



Já no salão infantil Herois do Cabelo, as meninas podem reunir um pequeno grupo de amigas para viverem um dia de princesa, no SPA Festa. O espaço fica na Avenida Manoel Ribas, 6.062, em Santa Felicidade. No SPA as meninas recebem um tratamento de Princesa com penteados personalizados, maquiagem, pintura de unhas, máscara facial e hidratação nos pés. O pacote não inclui a alimentação que fica a cargo dos pais. O telefone do salão é 3024 6060.

SERVIÇO

O que: Hotel Fazenda das Araucárias

Onde: BR 277, km 62, Piraquara - Paraná

Site: http://fazendadasarau carias.com.br

Telefone: (41) 3322-2221 / (41) 99616-8188

Email: atendimento@ fazendadasa raucárias.com.br