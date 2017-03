Classe C é a que mais compra sem necessidade em promoções

(foto: Ernani Ogata/Divulgação)

Um terço (33%) dos consumidores compra sem necessidade motivado por promoções, segundo uma pesquisa realizada pelo Serviço de Proteção ao Crédito (SPC Brasil) e pela Confederação Nacional de Dirigentes Lojistas (CNDL). O comportamento afeta principalmente pessoas das classes C, D e E (35%). Além disso, 38% das mulheres admitiram que acabam não resistindo às ofertas, assim como os jovens de 18 a 34 anos (42%). Ainda de acordo com o levantamento, 42% dos consumidores costumam comprar parcelado para conseguir comprar tudo o que querem.



Por outro lado, a maioria dos consumidores adota práticas para economizar. Oito em cada dez (78%) fazem em casa serviços que poderiam ser contratados fora, como cinema, lanches, manicure e pet shop. Há também uma parcela de 74% que utiliza transporte coletivo ou caronas, e 51% vão aos lugares a pé ou de bicicleta para poupar com transporte.

A economista-chefe do SPC Brasil, Marcela Kawauti, explica que a crise econômica incentiva essa mudança de atitudes: “Abrir mão da comodidade de contratar um serviço fora de casa, ou de gastar com algum item supérfluo, pode ser a diferença entre o equilíbrio e o desequilíbrio financeiro. É importante que o consumidor faça a distinção entre o que é necessidade e o que é desejo, e, nesse segundo caso, tenha clareza de quanto ele pode gastar”.

A pesquisa sobre hábitos relacionados ao consumo e à economia de dinheiro ouviu 606 consumidores acima de 18 anos, de ambos os gêneros e de todas as classes sociais nas 27 capitais.