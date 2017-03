Pai de jogador morto na tragédia da Chape ganha camisa histórica de ídolo argentino

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Fã do jogador argentino Mario Kempes, Amaro Gonçalves batizou seu filho, nascido em 1982, em homenagem ao ídolo. Morto no acidente aéreo que vitimou o time em novembro do ano passado, Everton Kempes conseguiu construir sua história no futebol brasileiro. Amaro, o pai, recebeu uma homenagem do canal ESPN: foi presenteado com um encontro emocionante com Mario Kempes, o ídolo que inspirou o nome de seu filho. Além de bater um papo emocionante com o jogador, Amaro ganhou ainda um presente do argentino: a camisa que ele usou na Copa de 1978, que sagrou a Argentina campeã.