Meirelles diz a investidores que aumento de impostos não é inevitável

MARIANA CARNEIRO SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O ministro Henrique Meirelles (Fazenda) indicou nesta quarta (29) que o governo vai engavetar um aumento de tributos para tapar o buraco de R$ 58 bilhões no Orçamento deste ano. Em palestra fechada a investidores em São Paulo, ele disse que "não é inevitável aumentar impostos". Meirelles distinguiu, porém, aumento de impostos do restabelecimento de isenções fiscais concedidas no passado. Segundo uma pessoa ouvida pela reportagem, Meirelles afirmou que a reoneração dos tributos sobre a folha de pagamentos está em discussão no governo e deve sair até o fim do dia. Mas aumento de algum imposto não está sendo contemplado neste momento. A Fazenda conta com vitórias judiciais que aumentarão a receita extraordinária com a concessão de hidrelétricas. Meirelles disse à plateia que o governo está ganhando decisões nesse front e "deve ganhar mais uma hoje [quarta]". Com isso, o governo espera obter R$ 10 bilhões neste ano, disse ele. Outros R$ 9 bilhões, ainda segundo o ministro, viriam da conversão de precatórios como receita. A reoneração da folha seria o terceiro elemento de aumento de receitas. O congelamento de despesas do governo, que será anunciado nesta quarta, fecha o conjunto de ações para que o governo consiga entregar a meta de deficit de R$ 139 bilhões neste ano.