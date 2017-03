Em reencontro com Joel Santana, Vasco encara o Boavista

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O Vasco encontra um velho conhecido nesta quinta-feira (30), às 21h30, em São Januário, contra o Boavista pelo Campeonato Carioca. Joel Santana, que dirigiu o time cruzmaltino em cinco oportunidades conquistando um título brasileiro e dois cariocas, é o treinador do time de Saquarema. Mas quando a bolar rolar, Vasco e Joel terão de esquecer essa ligação. O time de São Januário, agora comandado por Milton Mendes, precisa ganhar para tentar a classificação para as semifinais da Taça Rio. E o treinador do Boavista está na mesma situação, já que a equipe alviverde ainda tem chances de ficar entre os dois melhores do Grupo B. O Vasco começou a rodada em quarto lugar no Grupo C, com 6 pontos, e conta com a concorrência direta de Portuguesa e Volta Redonda por vaga nas semifinais da Taça Rio. A equipe ainda briga em outra frente, pois ocupa a terceira colocação na somatória dos dois turnos (Taça Guanabara e Taça Rio) e ainda tem a possibilidade de avançar às finais do Estadual entre as duas melhores campanhas. Mas, apesar de a classificação não ser um sonho distante, o Vasco coleciona problemas para encarar o Boavista. O maior deles é o centroavante Luís Fabiano, que foi expulso contra o Flamengo por ofender o árbitro e ainda corre risco de ser suspenso por longo tempo. Outro suspenso é o volante Jean, que recebeu o terceiro cartão amarelo. A dupla de zaga do time de Milton Mendes não será a titular mais uma vez. Enquanto Luan se recupera de cirurgia no pé direito, Rodrigo está fazendo recondicionamento físico. Na mesma situação estão o meio-campista Guilherme e o atacante Kelvin. A novidade no Vasco é a volta do goleiro Martín Silva, que defendeu a seleção uruguaia nas eliminatórias para a Copa do Mundo. O meio-campista Wagner, que passou por um processo de recondicionamento físico, também está à disposição, mas deve ficar como opção entre os reservas. No ataque, Thalles herdará a vaga de Luís Fabiano. VASCO Martín Silva; Gilberto, Jomar, Rafael Marques, Henrique; Bruno Gallo, Douglas, Yago Pikachu, Andrezinho, Nenê; Thalles. T.: Milton Mendes BOAVISTA Rafael; Lucas Rocha, Gustavo Geladeira, Anderson Luiz, Christiano; Júlio César, Thiaguinho, Fellype Gabriel; Mosquito, Leandrão, Maicon. T.: Joel Santana Estádio: São Januário Horário: 21h30 Árbitro: Leonardo Garcia Cavaleiro