Secretário abre mais um mutirão da saúde

Hoje, às 9 horas, o secretário municipal da Saúde, João Carlos Baracho, dá início ao Mutirão de Exames Complementares, no Hospital Erasto Gaertner. A ação integra as comemorações dos 324 anos de Curitiba e também é parte da estratégia Saúde Já, lançada no último mês.

Com um investimento de R$ 12 milhões e a perspectiva de beneficiar 200 mil pessoas aproximadamente, o Saúde Já prevê um conjunto de ações para diminuir o tempo de espera nas filas por exames, consultas e cirurgias. Somente no Mutirão de Exames Complementares serão beneficiadas 72.245 pessoas, 46.827 a mais do que o previsto inicialmente.

Além do Hospital Erasto Gaertner, o Mutirão de Exames Complementares acontece no Hospital Cruz Vermelha e no Hospital do Idoso. Já foram feitos mutirões de consultas, cardiologia e dermatologia.